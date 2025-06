Lazio, Noslin e Tchaouna per fare cassa. Poi tutto sulla mezzala che serve a Sarri

La Lazio andrà in ritirio con la stessa rosa di oggi. Il 14 luglio, quando Sarri inizierà il lavoro sul campo a Formello guiderà il primo allenamento senza facce nuove, perché i biancocelesti non faranno nessuna rivoluzione in estate. La società al momento è concentrata sulle uscite dei tanti esuberi e dei giocati che già sono fuori dal progetto tecnico e sta respingendo le offerte che stanno arrivando per i propri giocatori migliori. Come promesso al tecnico toscano infatti i big resteranno tutti (salvo proposte irrinunciabili a cifre esorbitanti). Sistemato l'organico e il bilancio, ci sarà poi tempo per un paio di innesti, che comunque al Comandante servono per completare la rosa e adattarla al suo gioco.

FARE CASSA - I nomi che serviranno per fare cassa sono in primis quelli di Tchaouna e Noslin. Per entrambi la Lazio vuole rientrare degli investimenti fatti l'estate scorsa e rivelitisi fallimentari, visto il rendimento dei due calciatori con Baroni. Dai cartellini Lotito e Fabiani sperano di racimolare una 15ina di milioni ciascuno. Il PSV Eindhoven è in pressing sull'ala francese Under 21, ma nelle ultime ore ha chiesto informazioni anche sull'olandese ex Hellas Verona. I soldi che entreranno da queste due cessioni finanzieranno l'acquisto della mezzala di cui Sarri ha urgente bisogno. "Siamo corti a centrocampo", ha dichiarato il tecnico toscano, che deve valutare l'effettiva utilità di Dele-Bashiru in quel ruolo, dove comunque può contare solo su Guendouzi e Vecino.

ALTRI ADDII - Lasceranno poi la Lazio in estate anche Gigot (nonostante sia scattato il riscatto dal Marsiglia per 4 milioni di euro) e uno tra Lazzari e Hysaj. In teoria, essendoci 5 centrali e 5 terzini al momento in rosa non saranno sostituiti numericamente. Se poi oltre loro andasse via anche qualcun altro - ad esempio Tavares, se non si adattasse al 4-3-3 sarriano, o Marusic, se non risolverà con la società i problemi legati al suo contratto - allora la dirigenza seguirà le indicazioni del tecnico per il profilo da andare a prendere (comunque giovane e di prospettiva) per riempire il buco nel reparto. Idem per l'attacco dove Dia e Castellanos sono entrambi apprezzati da Sarri, ciascuno per le proprie qualità, ma nessuno dei due è ritenuto incedibile per il giusto prezzo.