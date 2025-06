Lazio, Noslin: "Europa League e qualifcazione in Champions? Se restiamo uniti possiamo farlo"

Lunga intervista di Tijjani Noslin ai microfoni di laziopress.it. L'attaccante della Lazio, tra i tanti argomenti trattati, ha risposto anche a una domanda sugli obiettivi della squadra biancoceleste quest'anno, visto il buon inizio di stagione. L’olandese, arrivato in estate dall’Hellas, pur consapevole di poter dare qualcosa di più rispetto a quanto fatto fin qui, non ha usato giri di parole:

“Noi vogliamo vincere l’Europa League e penso cha abbiamo delle chances”.

CRITICHE - Rispetto all’anno scorso a Verona, quest’anno alla Lazio il jolly offensivo ha ricevuto qualche critica perché non è ancora riuscito ad esprimere il suo potenziale ai livelli che tutti si aspettavano. Noslin però non si perde d’animo: “So che qui non è come dove giocavo prima. Giochiamo per vincere e quindi le critiche sono normali. Per me è un aiuto reciproco perché anche i tifosi fanno una grande differenza nella squadra motivando tutti. Non sto dicendo che devono essere meno duri, ma di dover aiutare tutti, anche chi sbaglia, perché anche noi siamo umani e non tutto quello che facciamo è perfetto. Se non gioco bene critico me stesso. Se anche i tifosi mi criticano è una buona cosa, perché questo mi fortifica”.

DUPLICE OBBIETTIVO - Ancora sugli obiettivi Nosiln ha aggiunto: “Se vedo le altre squadre noto che tutte hanno giocatori che magari giocano più in Champions e altri in campionato. Avere un gruppo tutto sullo stesso livello permette a tutti i giocatori di fare la differenza. Se restiamo così uniti come gruppo, anche grazie ai tifosi che ci sostengono, possiamo fare grandi cose. Il primo obiettivo è centrare la Champions League per il prossimo anno, poi vogliamo vincere l’Europa League; ogni persona della squadra lo vuole e questo è bello”.