Lazio, nuovo falconiere in arrivo: ieri era presente in Campidoglio per una mostra sui 125 anni biancocelesti

Contro il Lecce potrebbe tornare un'aquila all'Olimpico. La Lazio sta infatti per ufficializzare un nuovo falconiere, che prenderà il posto di Juan Bernabé, sollevato dall'incarico ormai da diversi mesi. Per il volo del rapace, simbolo del club, ci sarà quasi sicuramente ancora da aspettare un po'; perciò se ne riparlerà per l'avvio della prossima stagione, dopo l'estate. Ma intanto per l'ultima giornata in casa i tifosi potrebbero già riavere la loro mascotte, anche se, in realtà, qualcuno l'ha già vista.

Il nuovo falconiere, il cui nome non è ancora stato reso noto pubblicamente per questioni di privacy, è stato presente con l'aquila alla mostra "E Penso a Te", allestita presso il Campidoglio durante il week-end appena trascorso. L'iniziativa itinerante per le celebrazioni del 125° anniversario della fondazione della polisportiva ha fatto tappa nella Capitale e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo biancoceleste, oltre che di tantissimi visitatori. In questa occasione però si è legata anche alla coda delle celebrazioni per i 25 anni del secondo scudetto della sezione calcio. Tra i tanti cimeli storici esposti, erano quindi presenti anche le maglie e i trofei vinti dalla Lazio tra gli anni '90 e 2000. E insieme a loro appunto, anche quello che potrebbe diventare a breve a tutti gli effetti il nuovo falconiere della Lazio, con la nuova aquila che volerà sull'Olimpico prima delle partite della squadra biancoceleste.