Lazio, nuovo incontro ieri tra Fabiani e Sarri: ecco i temi trattati

Nuovo incontro ieri tra Fabiani e Sarri. sul tavolo i nomi dei calciatori della Lazio da valorizzare e quelli da trattenere

Mercato fermo, ma contatti sempre attivi tra Sarri e la dirigenza della Lazio. Il tecnico biancoceleste ieri ha avuto un incontro, il terzo dell'ultimo mese, con il ds Fabiani. Mentre è ormai imminente l'avvio del ritiro prestagionale a Formello, i due hanno parlato ancora una volta di quali calciatori della rosa andranno trattenuti a ogni costo e quali saranno invece i profiili per i quali la società si aspetta una valorizzazione in campo.

TRATTENERE - In difesa e a centrocampo in particolare ci sono i perni fondamentali di Sarri. Gila e Romagnoli saranno il muro davanti l'area di rigore mentre l'equilibrio in mezzo passerà dai piedi e dalla corsa di Guendouzi. Ma la novità dal colloquio di ieri è che ora anche Rovella - già inserito comunque sin da subito dal tecnico nella lista dei calciatori su cui puntare per il prossimo anno - si è aggiunto all'elenco di quelli da trattenere a ogni costo. C'è la spada di Damocle della clausola rescissoria da 50 milioni che pende sulla sulla sua testa, ma resterà appesa solo fino al 31 luglio. Il lavoro del tecnico e della società quindi è ora rivolto ineramente a convincere il giocatore della sua importanza capitale per l'assetto tattico per non fargli accettare eventuali altre mete. Per il futuro in ogni caso Sarri ha già detto al ds che nel reparto centrale, in particolare nel ruolo di mezzala, servirà un rinforzo. Per la cabina di regia invece, la permanenza di Rovella garantirà un avvenire solido alla squadra.

VALORIZZARE - Alle spalle dell'ex Juve sarà compito del Comandante far crescere Reda Belahyane. Arrivato a gennaio scorso, con Baroni non ha trovato molto spazio negli scorsi mesi. Ora dovrà imparare i nuovi movimenti del 4-3-3 sarrista, ma il club è convinto di aver fatto un investimento importante con lui e per questo chiede al tecnico di valorizzarne il più possibile le qualità. Stesso discorso per Dele-Bashiru, che sarà il vice sia di Vecino, sia di Guendouzi, essendo l'unica altra mezzala di ruolo in rosa. E poi è stato ribadita a Sarri l'importanza di recuperare ai massimi livelli Nuno Tavares, che dovrà essere irregimentato nei rigidi movimenti tattici del sarrismo, ma se tornerà il calciatore della prima parte della scorsa stagione sono tutti convinti a Formello che possa essere ancora un'arma micidiale in campo.