Lazio, nuovo nome in caso di addio a Taty: è uno degli avversari dell'uiltima giornata

C'è un nuovo nome per l'eventuale dopo-Taty in casa Lazio. Castellanos infatti sta ricevendo diversi apprezzamenti soprattutto da Premier League e Liga. La Lazio no vorrebbe privarsene, ma non chiude neanche la porta a prescindere a chiunque bussi. In estate saranno valutate le offerte, se ritenute consone. E di conseguenza si inizia già a scandagliare il terreno per le possibili alternative. Ioannidis e Durosimni sono i primi due candidati, già accostati ai biancocelesti nei mesi scorsi per la verità (addirittura il primo era stato cercato l'estate scorsa, prima di virare su Dia). Ora la novità è Nikola Krstovic, del Lecce, prossimo avversario della Lazio nell'ultima giornata di campionato.

A riportare la notizia dell'interessamento è il Messaggero. Classe 2000, montenegrino, Krstovic è al 2023 in Salento e ormai ha imparato a conoscere l'Italia. Tanto che una grossa percentuale della possibile salvezza del Lecce è passata proprio dai suoi piedi quest'anno: 11 gol e 4 assist per lui (più una rete in Coppa Italia), in 36 presenze. Non è un goleador assoluto, ma ha caratteristiche da punta di movimento simili a quelle di Castellanos. Per questo nel caso rimanesse Baroni in panchina anche il prossimo anno, il suo profilo potrebbe calzare alla perfezione.nel parco attaccanti biancoceleste.