Lazio, obiettivo Esposito per l'attacco se parte uno tra Dia e Taty

Con l'inizio della seconda era Sarri ora la Lazio comincia a studiare i colpi di mercato da puntare. Il ritorno al 4-3-3 impone dei cambiamenti per adattare la rosa al gioco del tecnico toscano: lecito aspettarsi almeno una faccia nuova in ogni reparto. A cominciare dall'attacco dove ci sono Taty e Dia come centravanti di ruolo, più il jolly Noslin, reduce però da una stagione fatta di qualche sprazzo di luce in mezzo a tante, troppe, ombre. Per rinforzare il reparto il nome salito prepotentemente alla ribalta negli ultimi giorni è quello di Francesco Pio Esposito, di proprietà dell'Inter e reduce da un'ottima annata in prestito allo Spezia in B (19 gol).

La concorrenza però è tanta e la valutazione è alta: i nerazzurri chiedono non meno di 20-25 milioni per il cartellino del ragazzo, classe 2005.La Lazio - scrive oggi il Corriere dello Sport - al momento è ancora in fase di studio e, in ogni caso, proverà a prendere il giocatore solo se prima ci sarà una cessione. Sarri prima di dare indicazioni precise alla dirigenza vuole studiare da vicino la rosa. Se uno dei tre attaccanti centrali andrà via, allora Lotito e Fabiani andranno a caccia del sostituto. E il motivo è duplice: prima di tutto perché le risorse economiche a disposizione della società per il mercato, visti i mancati introiti per le coppe, sono poche; in secondo luogo perché comunque non c'è volontà, né necessità di sovraffolare il reparto. Esposito quindi è una pista che può scaldarsi per la Lazio, ma non subito.