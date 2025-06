Lazio, offerta del Chelsea per Mario Gila

Aumentano le pretendenti per Mario Gila. Se da una parte la Lazio è al momento concentrata sulla ricerca del nuovo allenatore, dall'altra ci sono già le voci di mercato con cui dover fare i conti. Per i biancocelesti saranno inevitabili alcune uscite tra i big, vista la mancata partecipazione alle coppe europee. E uno dei nomi con maggior appeal è proprio i difensore spagnolo, scuola Real Madrid. Come scrive il Messaggero oggi, il Chelsea avrebbe pronta un'offerta da 35 milioni per il cartellino del centrale. Lotito però ne vorrebbe molti di più.

Almeno 50 la cifra richiesta dal patron biancoceleste, motivata anche dal fatto che il 50% dell'incasso della vendita dovrà essere versato al Real in base agli accordi presi nel 2022 per il suo arrivo a Roma. In agguato su Gila ci sono comunque già diversi altri club: il Brighton aveva provato a intavolare dei discorsi già qualche giorno fa, partendo dalla stessa cifra dei Blues. Anche lì la risposta di Lotito era stata la stessa. Tradotto, servono più soldi per iniziare una trattativa. Visto l'interesse di numerosi altri club - tra cui l'Inter, in Italia - il presidente biancoceleste punta a scatenare un asta in estate per uno dei gioielli destinati, per necessità, ad essere sacrificati sul mercato.