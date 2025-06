Lazio, Pedro: "L'Europa League per noi è molto importante. Vogliamo chiudere bene la stagione"

Pedro fissa gli obiettivi della Lazio per il finale di stagione. L'attaccante biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento presso il centro commerciale Roma Est, dove sono state esposte alcune maglie storiche provenienti dal Lazio Museum Ufficiale. Sarà difficile, sostiene lo spagnolo, ma la squadra vuole rimanere attaccata ad entrambe le competizioni (Serie A ed Europa League) fino all'ultimo.

"È moltoì importante per noi sentire l'affetto dei nostri tifosi. Adesso arriva la parte più importante della stagione. Siamo più forti con loro al nostro fianco. Dobbiamo fare bene fino alla fine se vogliamo chiudere una bella stagione. Abbiamo lavorato molto forte e molto bene, ma abbiamo anche riposato per staccare la testa e prendere un po’ di carica per queste partite che arrivano adesso che sono difficili e importanti per finire bene l’annata. È complicato, ma anche bello stare in due competizioni, per noi sono molto importanti, soprattutto l’Europa League ma anche il campionato dove possiamo entrare in Champions League. Sappiamo che è difficile ma dobbiamo lavorare uniti, forti, come abbiamo fatto in tutta la stagione. Io sto bene, mi trovo bene ed è la cosa più importante"