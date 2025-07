Lazio, Pedro: "Mi godo il momento positivo, anche se so di avere una certa età"

Intervista di Pedro a El Pais. L'attaccante della Lazio racconta il suo segreto per essere ancora ad alto livello

Intervista a El Pais per Pedro. L’attaccante della Lazio ha raccontato la sua carriera e come ha visto cambiare il calcio in questi anni, tra club e nazionale. Lo spagnolo, che in biancoceleste, soprattutto nella scorsa stagione, è sembrato aver trovato una seconda giovinezza ha spiegato quale sia il suo segreto: “L'ambizione e la voglia di vincere. Sono consapevole di non avere più l'energia di quando avevo vent'anni. Non posso fare quattro partite di fila per 90 minuti perché poi sarò stanco e con dolori, perché ho avuto anche molti infortuni. È un dato di fatto. Ora gioco 25 minuti e mi diverto, mentre prima giocavo 25 minuti e mi sentivo vuoto. Volevo aiutare di più. Volevo fare tutta la partita ed essere sotto i riflettori. Ora voglio godermi ogni momento con i miei compagni di squadra e i tifosi”.



CARRIERA - Sulla sua carriera ha detto: “Sono fortunato a poter dire di aver avuto una carriera di successo, piena di bei momenti, ma anche di fallimenti e delusioni. Ho dovuto lavorare con me stesso, con la mia testa, per essere in grado di andare avanti e dire: 'Andiamo avanti per un'altra sfida, cerchiamo di vivere un altro momento di gloria'. E l'ho ottenuto in Inghilterra con la Premier League, ma anche in Italia con la qualificazione della Lazio alla Champions League”.

RUOLO - Negli anni Pedro ha anche dovuto adattarsi a diversi ruoli e movimenti tattici differenti: “Il mio ruolo più arretrato ho iniziato a farlo perché l'ho imparato da David Silva e Iniesta: non ho mai visto tanta intelligenza tattica per ricevere palla tra le linee, sapere come girarsi e trovare lo spazio per andare in profondità. Ora alla Lazio sono contento di scendere a centrocampo. Sono cambiato ed è stato molto positivo per me a questa età, perché sono riuscito a trovare un altro ruolo”.