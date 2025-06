Lazio, per Gila una big europea si aggiunge alle pretendenti

C'è anche il Paris Saint Germain in agguato su Mario Gila. La notizia arriva direttamente dalla Francia, dove il sito dailymercato.com parla di un interessamento del club parigino per il difensore centrale della Lazio. In realtà per l'ex canterano del Real Madrid c'è già una lunga fila. A cominciare proprio dai blancos che potrebbero valutare l'idea di riportare a casa il proprio gioiello. In ogni caso le merengues vantano una clausola del 50% sulla rivendita del cartellino, il che inevitabilmente influirà sul prezzo che i biancocelesti fisseranno come base d'asta in estate.

Nella prossima sessione di mercato infatti la Lazio quasi sicuramente dovrà operare almeno una cessione eccellente e Gila è proprio uno di quei calciatori con maggior richieste sul mercato. Oltre al PSG c'è l'Inter in Italia pronta a spendere tanto per accaparrrarsi il centrale biancoceleste classe 2000. E anche un paio di squadre in Premier League - il Bournemouth e Brighton - hanno chiesto inofrmazioni. Proprio il Birghton peraltro avrbbe già pronta una proposta da 35 milioni da recapitare a Formello. Il club di Lotito però spera di alzare la posta il più possiible e per questo non ha fretta, attendendo invece di trovare il miglior offerente.