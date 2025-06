Lazio, possibile conferma per l'anno prossimo di un calciatore di ritorno dal prestito

Rivoluzione terzini in casa Lazio in estate. E una sorpresa può arrivare dal ritorno dal prestito di Floriani Mussolini. Dei cinque di ruolo attualmente in rosa infatti almeno 4 sono in dubbio per il prossimo anno (solo Lazzari dovrebbe rimanere quasi sicuramente). Pellegrini e Tavares saranno riscattati, ma potrebbero finire entrambi sul mercato. Hysaj pesa tanto a bilancio ed è in scadenza nel 2026. Marusic ha l'interesse della Fiorentina e nonostante l'opzione di rinnovo di un altro anno già scattata potrebbe comunque andare via. Ecco perché Lotito e Fabiani si stanno muovendo in cerca di rinforzi in quel reparto. Uno però potrebbe arrivare a costo 0

Floriani Mussolini infatti rientrerà alla base dopo l'ottima annata alla Juve Stabia. Con le sue prestazioni ha attirato le attenzioni di molti: 35 presenze finora, 1 gol e 4 assist in Serie B lo hanno fatto salire alla ribalta. E ora la Lazio lo studierà da vicino. Come scrive Repubblica infatti, in estate sarà sarà valutata attentamente la sua posizione per decidere se farlo restare in rosa per il 2025/26 o meno. Come prodotto del vivaio biancoceleste non occuperebbe neppure posti in lista. Ecco perché ci sono buone possibilità che sia lui uno dei primi innesti per il prossimo anno. Tutto comunque è ancora da decidere, a tempo debito. Prima di tutto a Formello si pensa a chiudere al meglio la stagione centrando un posto in Europa. Il mercato inizierà di fatto da lunedì prossimo.