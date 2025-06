Lazio, possibile futuro in Turchia per Vecino

Il calciomercato è finito da una settimana, ma i club già pensano ai movimenti estivi. In casa Lazio, tra rinnovic e giocatori in scadenza, ci sono diverse questioni da affrontare. Il futuro di Vecino è una di queste. Il centrocampista uruguayano è fermo da due mesi e mezzo per un problema muscolare alla coscia. Baroni conta però di riaverlo a disposizione al più presto per la fase decisiva della stagione. Il suo contratto poi scadrà a giugno e mentre si inizia a discutere di un possibile prolungamento ecco sbucare dalla Turchia il Fenerbahce di Mourinho. Il club di Istanbul vorrebbe prelevare il calciatore a parametro 0 in estate e, secondo quanto riporta l'esperto di mercatoNicolò Schira, i turchi vorrebbero far leva sui buoni rapporti con iil procuratore Alessandro Lucci per intavolare da subito la trattativa.

Vecino è alla Lazio dal 2022. Sia con Sarri, sia quest'anno con Baroni ha rappresentato un punto di riferimento d'esperienza a centrocampo. Il club però sta portando avanti il proprio progetto di rinnovamento e, visti i nuovi arrivi di prospettiva e le problematiche fisiche accusate dal giocatore, il suo potrebbe essere uno dei nomi sacrifcabili in estate. Col suo addio il club abbasserebbe il monte ingaggi (Vecino percepisce 3,5 milioni lordi) anche in ottica indice di liquidità. Con Guendouzi e Rovella che, salvo offerte clamorose, dovrebbero rappresentare i due punti fermi in mediana anche per il prossimo anno, il rinnovo dell'uruguayano, insomma, non sembra essere una priorità a Formello. Se ne parlerà, ma se il Fenerbahce si muoverà in anticipo l'addio del calciatore alla Capitale potrebbe diventare realtà.