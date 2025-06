Lazio, Provstgaard: "So che devo migliorare tanto, ma essere qui per me è un sogno"

Presentazione ufficiale di Oliver Provstgaard a Formello. Il nuovo difensore della Lazio, introdotto dal ds Fabiani, ha risposto così alle domande dei cronisti in sala stampa:

INTRODUZIONE FABIANI - “Oliver lo seguivamo da tempo. Abbiamo fatto un’operazione sulla falsa riga di Mandas anticipando i tempi di inserimento nel club, proprio per far sì che questi mesi, al di là del suo utilizzo in campo, gli servano per prendere contatto e fare conoscenza di questo mondo. Seconod me ha doti innate importanti, una stazza fisica imponente, ma è anche rapido. Non potrà che fare un ottimo percorso qui alla Lazio. Lo abbiamo preso a titolo definitivo”

GRANDE SALTO - "Ho fatto un grande salto, ma mi sento pronto. Ero il capitano, nonostante la giuovane età. Ma fa tutto parte del viaggio che mi porterà a divnetare un grande giocatore. Affronterò questa avventura con umiltà e pazienza. Certamente ho già paralto con Isaksen e mi ha spiegato com’è giocare in Serie A. Il calcio qui è molto più fisico e tattico del campionato danese. Mi sta aiutando a muovere i primi passi qui a Roma. Questa per me è una grande esprienza. Sono molto felice. Spero di poter diventare un giocatore importante per la Lazio. Devo conoscere bene l’ambiente, la lingua e tutto il resto per stare bene in campo e fuori. La pressione dei tifosi in realtà mi dà motivazione. So che qui c’è grande passione, ma questo serve per fare un grande club. I tifosi della Lazio mi sono sembrati subito fantastici, perché ti spingono a giocare bene, ti sostengono quando si perde e ti esaltano quando si vince".

MAGLIA DELLA LAZIO - "La Maglia della Lazio che avevo nel video era di mio padre. L’aveva comprata dopo che la Lazio aveva vinto il campionato. Per me è un sogno essere qui. Quellla maglia l’ho indossata in un’occasione particolare, per una campagna di raccolta fondi per la ricerca contro il cancro".

CARATTERISTICHE - "Nel mio ruolo qui ci sono bravi giocatori, ma ho visto sempre grandi sorrisi e voglia di aiutare un giovane come me. Mi sembra di essere qui da molto più tempo. Mi sento un calciatore moderno. Mi piace impostare dalla difesa. Sul passaporto c’è scritto che sono alto 196 centimenti, sul mio cartellino risulto invece 194 cm. Mi mamma quando la vedo mi dice sempre che secondo lei sono cresciuto un po' di più (ride, ndr). In ogni caso, io sto lavorando molto anche sul fisicio. So che devo avere pazienza, perché non sono ancora completo ne tecnicamente, né fisicamente e devo migliroare anche sull’aspetto muscolare, per contrastare i grandi attaccanti della Serie A. Il campionato danese è fermo ma io mi sento bene. Manca la preparazione per la partita, ma gli allenamenti sono stati comunque molto duri".