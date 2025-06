Lazio, rebus a sinistra: Tavares in bilico e Pellegrini verso la conferma

Rebus a sinistra per la Lazio. Il futuro dei due terzini di ruolo - Tavares e Pellegrini - è tutto da definire. In rosa ci sono anche Marusic e Hysaj che possono giocare lì. Sarri vorrebbe un innesto in quel reparto, ma serve prima almeno una cessione, se non due.

Proprio uno tra Tavares e Pellegrini potrebbe essere il primo addio, propedeutico per il mercato. In particolare il portoghese ha diverse ammiratrici in Italia e all'estero (gli arabi dell'Al-Hilal smentiscono però di essere ancora interessati), ma la Lazio per lasciarlo partire chiede non meno di 30 milioni. Sarri ha detto che vorrebbe provare a inquadrarlo nei suoi schemi, ma se arriverà un'offerta soddisfacente per il club di Lotito il portoghese può partire. Discorso opposto invece per Pellegrini che con la permanenza di Baroni sarebbe sicuramente andato via. L'arrivo di Sarri invece ha rimesso tutto in discussione e ora il club ha bloccato la sua partenza. In ritiro il classe '99 si giocherà le sue carte per convincere il Comandante a puntare su di lui.