Lazio, retroscena di mercato: Sarri aveva chiesto tre acquisti

Sarri aveva chiesto a Lotito tre acquisti per completare la rosa della Lazio. Dovrà invece accontentarsi di quello che c'è ora e aspettare gennaio

I tre desideri di Sarri non saranno esauditi. Almeno non subito. Il tecnico della Lazio, scrive oggi Il Messaggero, quando aveva accettato di tornare sulla panchina biancoceleste aveva chiesto a Lotito tre acquisti per completare la rosa. Una mezzala era la priorità, perché - come ha già sottolineato pubblicamente in una recente intervista - ne manca una numericamente per completare il gioco delle coppie a centrocampo. Fazzini o Frattesi erano i due nomi più desiderati. Poi un centravanti, con caratteristiche diverse da Dia e Castellanos, e un terzino sinistro che fosse tatticamente più disciplinato rispetto a Nuno Tavares. Invece non arriverà nessuno.

La situazione in casa Lazio si è rivelata diversa da come il Comandante se l'aspettava e il blocco del mercato ha frustrato ogni aspettativa. Il toscano ha scelto però di restare e fare di necessità virtù con quello che ha a disposizione ora. Le uniche facce nuove sono quelle dei rientranti dai prestiti, ma quasi tutti sono destinati a essere solo di transito a Formello (Cataldi potrebbe essere l'unica eccezione), in attesa di nuova destinazione dove essere piazzati. Poi a gennaio si vedrà, quando cadranno i paletti dell'indice di liquidità, come la società riuscirà ad accontentare il proprio allenatore.