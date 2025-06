Lazio, rinnovo di Romagnoli più vicino: decisivo l'intervento di Sarri

Il rinnovo di Romagnoli con la Lazio è più vicino. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, nelle pagine dell'edizione romana. Il difensore centrale biancoceleste attende una chiamata per la firma sul nuovo contratto in realtà già da un paio di anni. C'era una promessa fatta da Lotito al calciatore nel giorno in cui accettò di trasferirsi a Roma, a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Milan: per venire a giocare nella sua squadra del cuore Romagnoli ha accettato uno stipendio più che dimezzato rispetto a quello percepito in rossonero. In caso di qualificazione in Champions però il presidente gli aveva garantito un adeguamento. Dopo il secondo posto nella stagione '22-23 però la chiamata non è mai arrivata.

La situazione sembrava destinata a risolversi con l'addio di Romagnoli questa estate, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. L'arrivo di Sarri invece ha camabiato le prospettive. Proprio la permanenza del difensore è stata una richiesta esplicita del tecnico toscano alla dirigenza biancoceleste. Per questo si sono registrati alcuni colloqui nelle settimane scorse tra gli agenti e la società. Durante il ritiro a luglio è previsto anche un'incontro tra lo stesso giocatore e il presidente Lotito. Un chiarimento che tutti, dentro e fuori Formello, sperano possa essere propedeutico per arrivare alla firma. Lo stesso Sarri avrebbe agito in prima persona per convincere Romagnoli a restare. La proposta di prolungamento e adeguamento di stipendio arriverà presto. Molto probabilmente già durante la preparazione estiva nel centro tecnico biancoceleste. La storia d'amore tra Romagnoli e la Lazio, nonostante lo stallo dell'ultimo mese, sembra destinata quindi a continuare.