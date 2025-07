La Lazio ha annullato la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, ma il ds Fabiani ribadisce: "Nessun bavaglio al nostro tecnico"

La Lazio fa dietrofront e annulla la conferenza stampa di presentazione di misterMaurizio Sarri. Prima il club biancoceleste ha dato la notizia della conferma della conferenza, salvo poi fare una nuova comunicazione e cancellare l'evento. In molti hanno associato questa decisione al momento delicato che sta attraversando la Lazio, visto che i biancocelesti non possono fare mercato in quanto hanno sforato i tre parametri FIGC su liquidità, indebitamento e costo del lavoro.

Questo il comunicato ufficiale del club biancoceleste che in un primo momento annunciava la conferenza di Sarri, con una particolarità, la chiusura dell'evento ai giornalisti: “, in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva. L’evento si svolgerà presso gli studi televisivi del Training Center S.S. Lazio e sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla piattaforma ufficiale sul sito www.sslazio.it e sulla frequenza radiofonica di Lazio Style Radio 89.3 FM.. Modalità per tutti i media: è possibile inviare una domanda per testata, indicando nome e cognome del giornalista. Le domande saranno lette in studio nel corso della diretta”.

Più tardi è, poi, arrivata una nuova comunicazione da parte della Lazio, che ha respinto ogni accusa di. Questa la nota: ". Nulla di più lontano dalla realtà. La società ha sempre garantito il massimo rispetto nei confronti dell’informazione e dei professionisti che seguono il nostro mondo quotidianamente. Proprio questa mattina, per la prima volta nella storia del Club, abbiamo aperto il nostro centro sportivo di Formello alla stampa accreditata alla vigilia del ritiro, offrendo una visita completa che ha consentito di osservare da vicino le rilevanti innovazioni tecnologiche e strutturali introdotte". Sulla vicenda si è anche espresso il direttore sportivo biancoceleste: "Volevamo fare una cosa carina ed innovativa. Manderemo immagini proiettate dietro di lui.Capisco che possa sembrare che così non c’è il contraddittorio, ma se questo ci ferma, non ci apriamo mai all’innovazione".