Lazio, Rodia rivela: "Colleghi inglesi e francesi meravigliati di Tavares"

Il dottor Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, ha fatto il punto sugli infortuni in casa biancoceleste. Rispondendo poi ad una domanda sulla tenuta ateltica di Tavares, assente col Cagliari per squalifica, ma fisicamente integro e senza ripercussioni dopo l'infortunio muscolare subito in estate, il dottore ha rivelato: "I colleghi che lo seguivano in Inghilterra e in Francia sono meravigliati, perché il giocatore non ha avuto continuità nelle passate stagioni da loro. Ha avuto un infortunio muscolare, che però era stato sopravvalutato dai colleghi dell’Arsenal. Noi invece lo abbiamo reintegrato cercando di capire le criticità del giocatore e abbiamo lavorato su quelle e siamo molto felici del risultato".

SPECIALISTA - Nei mesi scorsi il terzino portoghese si è persino sottoposto a delle cure ortodontiche affiché neanche una errata chisura della mandibola potesse influenzarne la postura, esponendolo al rischio di infortuni muscolari. Da quando è alla Lazio, il calciatore è seguito costantemente da uno gnatologo (specialista delle fisiopatologie del cranio e della zona cervicale) e le sue condizioni, come peraltro quelle dei suoi compagni, vengono monitorare giorno per giorno da medici e specialisti di Lazio Lab. Un aspetto, questo della prevenzione, su cui la società biancoceleste ha investito molto soprattutto nell'ultimo anno.

ZACCGNI E PATRIC - Riguardo agli altri giocatori della rosa, Rodia ha detto che: "Zaccagni ha avuto questa forma di influenza gastrointestinale di origine virale, che l’ha tenuto fermo per quattro cinque giorni e quindi abbiamo dovuto riequilibrarlo. Ora però è perfettamente ristabilito. Un giocatore che ha una perdita copiosa di liquidi rischia più facilmente di infortunarsi; anche per questo abbiamo preferito preservarlo nei giorni scorsi prima di rimetterlo in campo. Patric (assente ieri contro il Cagliari per un affaticamento accusato a ridosso della gara, ndr) non ha nulla di rilevante. Il suo caso rientra in quella che è la routine di quando si gioca ogni tre giorni, quindi abbiamo deciso di preservarlo per la partita di ieri, ma le sue condizioni non ci preoccupano".