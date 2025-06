Lazio-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Gran parte delle speranze Champions per Lazio e Roma passa per il Derby della Capitale di domenica. Alle 20:45 all'Olimpico i biancocelesti, che all'andata avevano perso 2-0 in casa dei giallorossi, proveranno a rifarsi sia nello scontro diretto, sia del risultato deludente in Europa League. Gli uomini di Ranieri invece, attardati di due punti in classifica rispetto ai rivali cittadini, non possono permettersi passi falsi per restare attaccati fino all'ultimo al treno che porta in Europa.

LAZIO - ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio - Roma

Data: domenica 13 aprile 2025

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Pellegrini, Soulé; Dovbyk. All. Ranieri.

DOVE VEDERE LAZIO - ROMA IN TV - Il derby tra Lazio e Roma sarà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN sui propri canali.

DOVE VEDERE LAZIO - ROMA IN STREAMING - Lazio. - Roma sarà visibile in streaming tramite app di DAZN su tutti i dispositivi abilitati.

TELECRONACA - Il racconto di Lazio - Roma è affidato alla voce di Pier Luigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini