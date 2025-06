Lazio-Roma, le pagelle di CM: Svilar e Soulé da urlo. Pellegrini, uno bene e l'altro male. Super Romagnoli

LAZIO-ROMA 1-1

LAZIO

Mandas 6,5: portentoso su Mancini nella ripresa. Non può nulla sulla bordata di Soulé.

Marusic 6: fa buona guardia sulle discese degli avversari sul suo lato. Sui limita a coprire bene le spalle a Isaksen senza strafare.

Gigot 6,5: solido contro Dovbyk, non gli concede margini di manovra. E quando ha il pallone tra i piedi bada al sodo, senza troppi fronzoli. Sul gol non può mai immaginare una traiettoria del genere

Romagnoli 8: Svilar gli nega la gioia del gol dopo 6 minuti. Si rifà in avvio di ripresa col quinto gol stagionale. Perfetto anche nelle marcature e negli anticipi. Il gol arriva a sorpresa anche per lui, comunque piazzato dove doveva stare

Pellegrini 7,5: si propone con continuità per supportare la spinta di Zaccagni sulla fascia sinistra. Preciso il cross per la zuccata di Romagnoli.

Guendouzi 6,5: la partita si gioca tatticamente quasi tutta nella sua zona di campo e lui resta lucido fino alla fine. Toglie i tempi di gioco a Pellegrini e si propone davanti con continuità.

Rovella 7: è il più riposato dei suoi e si vede. Non sfigura nel duello fisico con Koné. Ragiona sempre con i tempi giusti, senza forzare, per non far finire fuori giri la Lazio. Unica sbavatura sul gol di Soulé dove non accorcia al centro, schiacciandosi invece sulla linea dei difensori.

Isaksen 6: quando accelera mette spesso in difficoltà Angelino. Anche il cross per Romagnoli dopo pochi minuti era stato suo. Le azioni più interessanti nei primi 45 minuti arrivano quasi tutte dal suo lato. Ingenuo il giallo rimediato a fine primo tempo, che gli costa la squalifica col Genoa. (dal 27’s.t. Pedro 6: prova un paio di giocate, ma trova Svilar sulla sua strada)

Dele-Bashiru 5,5: tampina praticamente a uomo Paredes nel primo tempo. Ha una buona chance al 20’ ma si fa rimontare. Cala nella ripresa. (dal 33’s.t. Belahyane sv)

Zaccagni 5,5: si accende a sprazzi nel primo tempo, nella ripresa invece finisce la benzina. (dal 33’s.t. Noslin sv)

Castellanos 6: è ancora al 60% della forma, ma quando riesce a duettare con Isasken e Zaccagni crea diverse situazioni interessanti.(dal 27’s.t. Dia 5,5: scivola davanti a Svilar poco dopo il suo ingresso. Conferma il suo momento no)

All. Baroni 6: tardivi i cambi, con una Lazio sulle gambe dopo un’ora di gioco. Ha premiato comunque il coraggio di andare a pressare la Roma alta per limitarne la qualità e la velocità nella manovrà in ripartenza.

ROMA

Svilar 8 – Sei minuti sul cronometro e arriva subito il primo miracolo sul colpo di testa di Romagnoli. Poi si esalta nuovamente su Isaksen. Non può nulla sul gol laziale e al 75’ fa un’altra bella parata su Pedro. Salva il risultato un quasi autogol di Ndicka.

Celik 6 – Spinge poco sulla fascia destra, ma contiene Zaccagni e lo fa anche ammonire nel primo tempo. Meglio in fase difensiva.

Mancini 5,5 – Disattento in marcatura su Romagnoli in occasione del gol della Lazio. Prova a riscattarsi e sfiora il pari, ma Mandas con un miracolo gli nega il gol.

Ndicka 6 – Roccioso e perfetto per quasi tutto il match. Rischia di macchiare la sua prestazione con un quasi autogol nel tentativo di anticipare Dia. Ma ci pensa ‘San Svilar’.

Angeliño 6 – Isaksen corre veloce fin dai primi minuti e lo spagnolo va in difficoltà spesso e volentieri. Al 20’ si lascia superare in area di rigore e nasce una clamorosa chance per la Lazio. Meglio nella ripresa.

Koné 6,5– Nella prima mezz’ora è di gran lunga il miglior in campo. Padrone del centrocampo e costretto a mettere una pezza sugli errori dei compagni. Sontuoso anche nel secondo tempo

Paredes 5 – Prende un giallo ‘stupido’ ad inizio partita che lo condiziona inevitabilmente. Al rientro dagli spogliatoi Ranieri è costretto ad utilizzare il primo cambio per non rischiare di rimanere in 10 (dal 46’ Cristante 6: dà equilibrio in mezzo al campo e sbaglia poco)

Soulé 7 – Tra i più vivi in attacco. Parte col freno a mano tirato, ma cresce col passare dei minuti. Nella ripresa diventa un incubo per Luca Pellegrini e dal cilindro tira fuori un colpo sensazionale per trovare il pari (dall’88’ El Shaarawy SV)

Pellegrini 5 – Forse il suo ultimo derby da capitano della Roma. Pochi squilli e mai veramente in partita (dal 58’ Shomurodov: entra e come spesso capita la squadra si rivitalizza. Porva a farsi vedere con qualche serpentina)

Saelemaekers 5,5 – Un fantasma nel primo tempo. Tante scelte discutibili soprattutto negli ultimi 25 metri. Lotta ma non è stata la sua partita come all’andata (dall’88’ Rensch SV)

Dovbyk 5,5 – Lotta dai primi minuti e fa a sportellate con Romagnoli. Nessuna occasione da gol e tanti palloni persi (dall’84’ Baldanzi SV)

Allenatore: Ranieri 6 – Chiude la sua incredibile carriera da imbattuto nei derby. La Roma nel primo tempo ha giocato male, ma nella ripresa è riuscita a raddrizzare la partita. Anche grazie ai soliti cambi.