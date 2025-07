Lazio, Romagnoli rimane anche senza rinnovo: per Sarri resta un intoccabile

Niente rinnovo per Romagnoli con la Lazio: il blocco del mercato fa slittare tutto, ma il difensore resta in biancoceleste per Sarri

Niente rinnovo per Romagnoli. Il difensore della Lazio sperava, dopo i colloqui delle scorse settimane, di vedere arrivare dal club la proposta di prolungamento e adeguamento di ingaggio, che Lotito gli aveva promesso già anni fa, senza mai dare seguito però alla parola data. Niente da fare invece: il blocco del mercato non solo impedisce ai biancocelesti di sottoscrivere contratti con nuovi calciatori, ma anche di rivedere a rialzo quelli vecchi già in essere. E quindi anche i discorsi con gli agenti dell'ex Milan si sono stoppati. Se ne potrà riparlare eventualmente in autunno, a stagione già in corso, quando - superato il blocco estivo - la società potrebbe eavere briglie più sciolte per potersi muovere.

Nel frattempo comunque Romagnoli resterà alla Lazio. Il difensore ha già parlato con Sarri, che lo considera un perno fondamentale per la sua squadra. C'erano per lui proposte dalla Premier e dall'Arabia Saudita. Il ritorno in panchina del Comandante lo ha convinto a rimanere legato alla sua squadra del cuore, dove inzierà la sua quarta stagione. Il contratto attualmente in essere scadrà nel 2027 e il centrale di Anzio resta comunque, con 3 milioni di euro l'anno, uno dei più pagati della rosa. Amore e senso di responsabilità, così scrive oggi il Corriere della Sera, spiegando la scelta del giocatore di non rompere col Club dopo che sono emerse le ormai note problematiche per il mercato. Quando la situazione si sarà chiarita poi ci sarà tempo di riparlarne.