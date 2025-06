Lazio, Rovella giura amore a vita: "Non sono venuto qui per esplodere e poi andare a vincere altrove"

Si è creato un legame speciale tra la Lazio e Nicolò Rovella. Il centrocampista originario di Segrate, in provincia di Milano, e cresciuto tra Genoa, Juventus e Monza, è diventato ormai uno dei beniamini della tifoseria biancoceleste. Un amore totalmente contraccambiato: "Sono innamorato. Ho un legame davvero speciale con la Lazio. La tifoseria è simile al Sudamerica, è la più bella del mondo".

Con queste parole, rilasciate al Messaggero, il classe 2001 ha giurato il suo amore eterno per la Lazio. E non solo, fosse per lui - ha aggiunto - non adrebbe più via da Roma: "Voglio rimanere qui a vita. Non sono venuto per esplodere e andare poi a vincere in altri club". Anzi, il suo obiettivo è quello di vincerre qualche trofeo proprio con la Lazio: "mi lusinga che le big mi cerchino, ma io sono

già in un grande club. Ho un contratto di cinque anni e sono felice. Questa società sta crescendo, ha un progetto che mi coinvolge. Spero di vincere tanto qui, di riportare la Lazio in alto. Voglio alzare più di una Coppa, è la mia missione". Arrivato nell'estate del 2023, in un'operazione di prestito biennale con la Juventus, con il riscatto di 17 milioni che sarà pagato questa estate, Rovella ha iniziato sotto la guida di Sarri a ritagliarsi il suo spazio nella Lazio, come riserva di Cataldi. Ma è da quest'anno, con Baroni, che le sue qualità si sono affermate con continuità diventando di fatto uno dei punti di riferimento della squadra. Ha attirato anche l'interesse di altri club importanti in Italia e in Europa. Salvo sorprese però, stando alle sue parole, il suo futuro sarà biancoceleste ancora a lungo.