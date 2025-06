Lazio, Sarri ammette: "Siamo corti a centrocampo". Presto un nuovo incontro con Fabiani

Sarri fa chiarezza sulle mosse di mercato della Lazio. A margine del clinic tenuto a Castiglione della Pescaia, il neo-tecnico biancoceleste ha risposto alle domande di alcuni giornalisti presenti soffermandosi anche su quali siano le priorità su cui Lotito e Fabiani dovranno intervenire:

"Devo rivedere Fabiani la prossima settimana e mi dirà quali sono le sue idee. Mi porterà qualche nome, come anche io ne porterò qualcuno e poi vediamo. L’importante è che come ho detto a lui se deve arrivare un difensore deve arrivare ora. Poi mi sembra palese che siamo corti a centrocampo se vogliamo giocare a tre. Per il resto vediamo se ci sono margini di miglioramento o meno in alcuni ruoli". Come preannunciato quindi, nessuna rivoluzione in vista con il ritorno del Comandante in panchina. I biancocelesti effettueranno un paio di innesti per adattare la rosa al 4-3-3 di Sarri, ma considerando che la squadra giocherà solo una volta a settimana non servirà una rosa extralarge. La società quindi lavorerà prevalentemente per piazzare gli esuberi e i giocatori già fuori dal progetto. Dopodiché per ogni possibile ulteriore innesto, da concordare con Sari stesso per assecondarne le indicazioni e le esigenze tecnice, servirà prima un'uscita di chi c'è già. Altrimenti la squadra rimarrà così.