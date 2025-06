Lazio, Sarri chiede un attaccante della Juventus

Nella lista dei desideri di Sarri c'è anche Nico Gonzalez. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, negli incontri dei giorni scorsi con la dirigenza, il tecnico della Lazio avrebbe fatto anche il nome dell'ala destra della Juventus come suo ideale rinforzo per l'attacco biancoceleste. Il sogno comunque è destinato a restare tale. Le poche risorse economiche a disposizione del club per questa sessione di mercato e i vincoli dettati da indice di liquidità e rapporto costi-ricavi, rendono pressoché inarrivabili profili come quello dell'esterno offensivo argentino.

Classe '98, Nico Gonzalez è in uscita dalla Juventus - impegnata in questi giorni nel mondiale per club - ma il prezzo del cartellino è comunque elevato. Si parte da circa 30 milioni di euro, considerando che un anno fa i bianconeri lo aveva pagato circa 35 milioni per prenderlo dalla Fiorentina. In più ci sono i 3,6 milioni di stipendio netti, più bonus, che il calciatore percepisce a rendere tutto ancora più complicato da immaginare, al livello economico, per la Lazio. E neanche l'opzione in prestito al momento sembra praticabile. Quello di Sarri quindi è destinato a rimanere un sogno, uno di quei casi in cui il tecnico toscano - parafrasando le sue parole - pur avendo chiesto A, dovrà invece accontentarsi di B o C, in base a quello che la società potrà permettersi di dargli dopo aver sfoltito la rosa dai tanti esuberi.