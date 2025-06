Lazio, Sarri inquieto per il mercato: contatti col club, dubbi sul futuro

Il blocco del mercato della Lazio preoccupa Sarri. Accettando di tornare ad allenare i biancocelesti il tecnico toscano sapeva a cosa andava incontro. Non immaginava però che le possibilità del club muoversi in questa sessione estiva sarebbero state praticamente nulle. Anche perché le premesse che Lotito e Fabiani gli avevano posto erano diverse. Per questo ha chiesto chiarezza.

CONTATTI - A Sarri servirebbero 2-3 innesti per adattare la rosa al suo 4-3-3. Dovrà evidentemente rivedere i suoi piani, almeno per le prossime settimane. E in questo l'allenatore ci vede una incrinatura nella fiducia riposta nella dirigenza del club, perché di queste complicazioni presidente e ds erano a conoscenza già prima di contattarlo, mentre lui era all'oscuro di tutto. I contatti tra le parti sono continui in questi giorni, con il tecnico turbato che attende di capire in che mondo la società pensa di risolvere la situazione. Fabiani sta provando a fare da mediatore per rasserenarlo sul fatto che, a prescindere da questo intoppo, i programmi del club non sono cambiati. Nelle ultime ore c'è stato un confronto tra l'allenatore e la dirigenza al termine del quale, riporta Sky Sport, le parti - per ora - hanno deciso di andare avanti insieme. Le attenzioni di Lotito e Fabiani, che nell'ultima settimana si sono visti più volte a casa di Lotito, a Villa San Sebastiano, sono tutte rivolte allo studio delle possibili strade da percorrere per sbloccare una situazione che, tra indice di liquidità, debito strutturale e rapporto costi-ricavi, si è ingarbugliata come mai prima in questi 21 anni di gestione Lotito.

ADDIO -La società però continua a predicare calma. La situazione è sotto controllo, diceva ieri il comunicato stampa diffuso dal club sui propri canali ufficiali, e non c'è motivo di preoccupazione. Le risorse ci sono e la situazione economica è stabile e solida, nonostante gli attuali problemi di liquidità. Dalla dirigenza arrivano anche rassicurazioni sul fatto che Sarri possa rimanere al suo posto. Nonostante quello che filtra, molti tifosi temono comunque che l'allenatore possa decidere di dare subito il benservito, sentendosi preso in giro da Lotito. Di certo al momento il tecnico non è felice, perché si aspettava altro e la delusione per tutta questa situazione di incertezza è molta. Le dimissioni ad oggi restano un'opzione lontana, ma non remota. Sarri però si aspetta ora passi avanti concreti dal club, perché in assenza di certezze non può pensare di programmare il suo lavoro. La sensazione è che sulla base delle risposte che avrà e che vedrà messe in atto il tecnico toscano ragionerà nei prossimi giorni se dare davvero il via a questo suo nuovo percorso alla Lazio o se fermarsi prima ancora di iniziare.