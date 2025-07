Lazio, Sarri punta tutto sugli esterni d'attacco: c'è da sciogliere anche un ballottaggio per il mercato in uscita

Sarri punta sui suoi esterni per la prossima stagione: la Lazio ha bisogno della miglior versione di Zaccagni e Isaksen

Le ali dovranno essere l'arma vincente della Lazio per la stagione 2025-26. Sarri nel suo 4-3-3 punta tutto sull'esaltare il lavoro degli esterni d'attacco e per questo avrà bisogno della miglior versione di Zaccagni e di Isaksen, in particolare. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. L'esperienza di Pedro aiuterà a completare il lavoro, mentre è tutto da capire l'apporto che potranno dare Noslin e Cancellieri.

MIGLIOR VERSIONE DI SE' -Zack è già all'opera per farsi trovare pronto all'inizio del ritiro. Si è operato per risolvere definitivamente i problemi di pubalgia che lo hanno afflitto per tutta la seconda parte della scorsa stagione. Aveva stretto i denti per dare il massimo fino alla fine, ma le sue prestazioni soprattutto da marzo in poi erano visibilmente calate al livello qualitativo, attirandogli pure diverse critiche. Ora però è il momento di resettare tutto e ripartire: per il capitano biancoceleste l'obiettivo è non solo trascinare la Lazio in campionato, ma anche guadagnarsi un posto al Mondiale della prossima estate. Dall'altra parte Isaksen dovrà mettere in campo la miglior versione di sé. Quella che si è vista per ampi sprazzi l'anno scorso ma che è mancata nel momento decisivo nel finale di stagione. Sarri aveva intravisto cose buone già quando lo aveva allenato nel 2023-24, nonostante il danese pagasse in termini di minutaggio le difficoltà di adattamento. Dopo la parentesi Baroni, ora l'allenatore potrà ricominciare il suo lavoro di addestramento sul ragazzo, che nel frattempo si è conquistato pure la maglia della propria nazionale, e farne esplodere defintivamente le sue qualità.

BALLOTTAGGIO - E poi c'è l'incognita Noslin o Cancellieri. In teoria sono entrambi sul mercato, ma uno dei due (difficile entrambi, anche se non è da escludere) è destinato a restare. Dovranno sudare per guadagnarsi spazio con Sarri e in questo senso l'ex Roma, appena rientrato dal prestito al Parma, parte in vantaggio avendo già lavorato una stagione con il tecnico toscano. Ma è anche quello che più facilmente troverebbe acquirenti. Cerca spazio come lo ha avuto tra Empoli e Parma nelle ultime due stagioni. Rimarrà in rosa quasi certamente fino alle sfide contro Fenerbahce e Galatasary, poi verranno tirate le somme. Sarri nel frattempo studierà da vicino Noslin, che l'anno scorso con Baroni non ha mai avuto un ruolo preciso e non ha mai trovato continuità. Era stato l'acquisto più costo della scorsa sessione estiva (18 milioni di euro) e ora trovare chi è disposto a pagarne il cartellino abbastanza da non far mettere a bilancio della Lazio una minusvalenza è complicato. Le settimane di ritiro a Formello saranno decisive per sciogliere il ballottaggio tra i due.