Lazio, Sarri vuole parlare con i big della rosa: serve compattezza e trasparenza

Sono giorni turbolenti in casa Lazio. L'onda d'urto della bomba del mercato bloccato è dura da assorbire, ma la società e soprattutto il tecnico faranno di necessità virtù. In particolare, proprio Sarri, preso atto della situazione, chiede massima compattezza e unità di intenti. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo colloquio diretto tra lui e Fabiani, anche se le novità riguarderanno esclusivamente le uscite. Almeno gli esuberi il Comandante vorrebbe non doverli gestire a Formello per poter lavorare col gruppo squadra attuale in maniera tranquilla e valutare chi sarà più utile alla causa anche tra i giovani.

Secondo il Corriere della Sera però l'allenatore della Lazio vuole un rapporto di massima trasparenza e schiettezza anche con i calciatori stessi. Il quotidiano scrive infatti che, oltre alla dirigenza, Sarri inconterà di persona o comunque parlerà direttamente, uno per uno, con tutti i calciatori più importanti della rosa. I cosiddetti senatori, ai quali cercherà di instillare un senso di responsabilità nei confronti dei propri compagni e del club stesso. Alcuni li conosce bene, altri meno e per questo vuole essere chiaro con tutti. Al netto di quello che succederà sul mercato - dove peraltro c'è anche la questione delle clausole rescissorie per i cartellini di big come Dia, Guendouzi e Rovella e se venissero pagate poi starebbe solo ai singoli accettare o meno la destinazione - il mister toscano vuole una squadra che sappia essere unita sin dall'inizio e seguirlo da subito nel lavoro che andrà ad iniziare a partire dal 14 luglio, quando scatterà il ritiro a Formello.