Lazio, scaduti due contratti da record: ecco i costi che hanno pesato sul bilancio

Scaduti i contratti di Akpa Akpro e André Anderson con la Lazio: ecco quanto hanno pesato a bilancio

La stagione 2025/26, che inizia di fatto oggi, si apre con due addii per la Lazio. Il 30 giugno infatti sono scaduti i contratti di Akpa Akpro e di André Anderson. Il primo era in prestito al Monza e non è nemmeno rientrato a Formello, del secondo invece in molti aveva perso le tracce già da tempo, dopo il suo rientro dal prestitio al San Paolo nel 2023. Rispettivamente alla Lazio da 5 (Akpa) e 7 anni (Anderson), sono stati due record, negativi, dal punto di vista gestionale per i biancocelesti.

DALLA B ALLA CHAMPIONS, MA SENZA RICAVI - Nato, cresciuto e diventato capitano del Tolosa, Akpa Akpro si è svincolato nel 2017 dai francesi per approdare alla Salernitana, allora in B e ancora di proprietà di Lotito. Nel 2019, la società campana gira il centrocampista ivoriano, classe '92 alla Lazio per poco meno di 100mila euro, anche se poi gli stessi biancocelesti lasciano in presitito ai Cavallucci Marini il calciatore per un altro anno. Nel 2020 Akkpa arriva a Formello per un costo totale di 12,7 milioni di euro: un rinforzo per la Champions, che frutta anche un gol nella partita d'esordio vinta contro il Borussia Dortmund 3 a 1, ma che fa anche lievitare il costo a bilancio tra spese e ammortamenti. Nel 2022 Akpa passò in prestito all'Empoli e non fu riscattato. Idem per nel 2023 e nel 2024, in entrambi i casi col Monza. Prestiti da cui la Lazio non ha ricavato praticamente nulla, facendo sfruttare da altri un proprio tesserato, che era stato pagato - per avere dei termini di paragone - più di quanto non venne speso per Immobile (8 milioni), o per Milinkovic (10 milioni). E anche dal suo addio, i biancocelesti non riceveranno un euro.

UN RAGAZZO CAMPO E CHIESA - Non è il primo caso di contratto a tempo indeterminato nel mondo del calcio, ma quello di André Anderson ci si avvicina molto. Italo-brasiliano, classe '99, arrivò alla Lazio dal Santos per 50mila euro nel 2018. Poi ha ballato per tre anni sull'autostrada tra Roma e Salerno, sempre a costo 0 (ma tanto le due società avevano lo stesso proprietario), nella speranza di veder valorizzato un'investimento che invece non ha mai attirato grandi attenzioni, né visto lievitare particolarmente il proprio valore. Nel 2022 il ritorno in Brasile, al San Paolo. Sempre in prestito gratuito, chiaramente. Lì il ragazzo si avvicina anche assiduamente al mondo religioso, divenendo un predicatore nella chiesa evangelica locale. Poi il rientro a Roma nel 2023, qualche apparizione da fuori quota nei campionati primavera e oggi l'addio definitivo. Soldi spesi e 0 ricavi: come Akpa Akpro e André Anderson ci sono diversi altri casi in biancoceleste. Dal giovane Diego Gonzalez (in prestito all'Atlas Guadalajara fino al 31 dicembre 2025) ai più noti casi di Fares, Kamenovic e Basic, per i quali sono stati spesi soldi e l'unico segno che hanno lasciato alla Lazio è quello negativo a bilancio, contribuendo a creare quella situazione di blocco del mercato in cui attualmente si trova il club biancoceleste.