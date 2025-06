Lazio, senza Champions possibili due addii eccellenti: ecco i maggiori indiziati a salutare Formello

La matematica lascia ancora speranza, ma la Champions per la Lazio, dopo i due pareggi contro Juventus e Inter, è svanita quasi del tutto. E con essa gli introiti che la società si sarebbe garantita dalla sola partecipazione. Almeno 50 milioni che avrebbero fatto molto comodo per finanziare la prossima campagna acquisti e sistemare i conti, tra indice di liquidità e paletti imposti dalle norme Uefa. I soldi andranno perciò racimolati altrove. Intanto dalla qualificazione almeno alla Conference o all'Europa League (ballano circa 10 milioni di differenza tra le due competizioni). Un'altra parte arriverà dai riscatti che i club pagheranno per i giocatori in prestito (4 i milioni già assicurati dalla Fiorentina per Cataldi e 6,8 dal Bologna per Casale). Il resto dovrà arrivare necessariamente da qualche addio.

Come scrive oggi Repubblica, si preannuncia quindi un'altra rivoluzione estiva in casa biancoceleste. I maggiori indiziati per salutare Formello, secondo le pagine della Cronaca di Roma del quotidiano, sono Guendouzi e Gila. Il francese ha diversi corteggiatori tra Serie A, Ligue 1 e, soprattutto, Premier League, con Aston Villa e Newcastle pronte all'assalto. Sul contratto del centrocampista ex OM con la Lazio c'è una clausola rescissoria da 50 milioni. Di sicuro Lotito non si siederà a trattare per meno di 40, mentre per il difensore spagnolo il prezzo potrebbe diventare ancora più alto. Per Gila infatti c'è il 50% dell'incasso da girare al Real Madrid, in base agli accordi presi per il suo arrivo nel 2022. In italia piace tanto all'Inter, ma ha parecchio mercato anche in Inghilterra e in Spagna. Lotito punterebbe quindi a scatenare un'asta per massimizzare l'incasso.