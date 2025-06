Lazio, sfida Furlani-Tavares. Il lunghista insiste: "Se viene a Rieti, sui 100 metri lo mangio"

Non è un periodo semplice in casa Lazio, tra mercato bloccato e preoccupazioni per il futuro. Ma lo spazio un po' di leggerezza si trova sempre, tra social e frecciatine a distanza di amici-rivali che si lanciano sfide particolari. Come nel caso del saltatore in lungo Mattia Furlani e il terzino sinistro biancoceleste Nuno Tavares. A colpi di post i due, tra il serio e il faceto, si sono lanciati una sfida sui 100 metri piani. L'atleta azzurro peraltro è anche dichiaratamente tifoso della Roma e questo ha ovviamente acceso gli animi da eterno derby che si respira nella Capitale. I fan sul web si sono scatenati, ma ora la vicenda è finita anche sulla Gazzetta dello Sport.

In un intervista Furlani ha rilanciato la sfida, invitando il biancoceleste - che quest'anno ha strabiliato tutti in Serie A per le sue doti atletiche, al netto di qualche infortunio di troppo - sulla pista da atletica a Rieti. Lì infatti il lunghista si allena abitualmente per preparare le gare. Queste le sue parole: "Ci conosciamo da tempo perché abbiamo gli stessi fisioterapisti, Vincenzo e Luigi Iacchetti. L'ha lanciata lui la sfida e io sono pronto a raccoglierla. Venga a Rieti a fine stagione, me lo mangio sui 100 metri (ride, ndr)". Ai tifosi non resta che aspettare di vedere se questa singolare sfida si terrà veramente oppure rimarrà solo un simpatico teatrino tra amici sui social.