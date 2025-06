Lazio, si allunga la lista dei nomi per il centrocampo: l'ultimo arriva dall'Inghilterra

Nuovo nome per il centrocampo della Lazio. A riportarlo oggi è Il Messaggero che parla di Chris Rigg come ultima aggiunta sul taccuino di Fabiani e Lotito. Classe 2007, di proprietà del Sunderland, con cui ha ottenuto quest'anno la promozione in Premier League, di ruolo è una mezzala con caratteristiche offensive. Ha giocato anche come trequartista e nella scorsa stagione ha realizzato 4 gol e 1 assist nel campionato di Serie B inglese.

Nazionale U19 dei Tre Leoni, Rigg difficilmente potrebbe partire in estate a prezzo di saldo, visto che il suo contratto con il Sunderland scadrà solo nel 2027. Il suo profilo resta comunque da monitorare insieme agli altri di cui si è già parlato nelle scorse settimane. Se le quote di Loftus-Cheek sono in netto calo, con una permanenza al Milan dell'ex Chelsea sempre più probabile, quelle per Giovanni Fabbian, del Bologna, restano stabili. L'azzurro piace molto alla dirigenza biancoceleste come pure al tecnico. Il problema che frena ogni possibile iniziativa però è sempre lo stesso: la Lazio deve prima cedere per alleggerire rosa, bilancio e monte ingaggi, prima di poter agire in concreto nel mercato in entrata. Motivo per il quale anche la possibile candidatura di Fazzini si va ormai perdendo nel vuoto. Il classe 2003 è destinato alla Fiorentina, che ha agito per tempo soddisfando le richieste dell'Empoli.