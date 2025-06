Lazio, società al lavoro per un nuovo sponsor sulle maglie

Colloqui in corso in casa Lazio per un nuovo sponsor sulle maglie. La notizia arriva dalle frequenze dell'emittente romana Radiosei. Il club biancoceleste sta portando avanti una trattativa in gran segreto con un marchio non ancora svelato, ma comunque importante visto che si parla di un possibile accordo per una cifra intornosuperiore ai 5 milioni di euro.

PRECEDENTI - Non è la prima volta negli ultimi anni che la Lazio è in trattative con brand internazionali inteessati a far campeggiare il proprio logo sulle maglie da gioco. Dopo MarathonBet - il cui accordo nel 2018/19, dopo un primo periodo fortunato, venne stroncato dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto dignità, che vietava, tra le varie norme, anche e sponsorizzazioni di aziende attive nel settore delle scommesse - e Binance tra il 2021 e il 2023, non c'è però più stato un partner fisso sulla maglia biancoceleste. Il nodo è sempre stato di tipo economico, con il presidente Lotito che non ha mai preso in considerazione proposte al di sotto di certe cifre per non sminuire il marchio Lazio.

LIQUIDITA' - Questa volta però la trattativa sta proseguendo e potrebbero esserci novità positive a breve. La società ha infatti necessità - non partecipando alle coppe nella prossima stagione - di aumentare i ricavi per il prossimo anno e per il futuro senza dipendere solo dai risultati sportivi in campo. L'iter per lo stadio di proprietà prosegue, ma la strada è ancora lunga prima di vedere risultati. In attesa del mercato - dove la Lazio conta di incassare denaro fresco dalle cessioni dei giocatori in esubero per poi acquistare alcune pedine necessarie a Sarri - i soldi garantiti da uno sponsor darebbero una bella mano al bilancio, per non restare impantanati nei vincoli dell'indice di liquidità e del rapporto tra costi di gestione e ricavi totali, da quest'anno ancora più pressanti.