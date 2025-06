Lazio, spiragli per la cessione di Basic

Si apre uno spiraglio nel mercato in uscita della Lazio, finora bloccato tanto quanto quello in entrata. A smuovere la situazione, fa sapere l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, può pensarci a sorpresa Toma Basic, che dei nomi nella lista dei partenti sembrava fino a pochi giorni fa quello con meno richieste di tutti. Per il centrocampista croato invece si è fatto avanti nelle ultime ore l'Hajduk Spalato, allenato da Gennaro Gattuso. Il classe '96 ha aperto alla possibile destinazione dove avrebbe senza dubbio maggiori chance di giocare.

Alla Lazio è rimasto fuori da tutte le liste sin da inzio stagione. Solo in queso mese Baroni lo ha reinserito in rosa, al posto del lungodegente Vecino, ma nonostante il periodo difficile con tanti infortunati e squalificati, l'ex Bordeaux non è comunque ancora mai sceso in campo quest'anno. Basic ha un contratto fino al 2026 con i biancocelesti. Per agevolare una sua partenza il club starebbe persino valutando la possibilità, messa sul tavolo delle trattative dall'Hajduk, di partecipare al pagamento di parte delll'ingaggio (1,4 milioni netti). I contatti stanno andando avanti. Una cessione per la Lazio aprirebbe le porte a un possibile nuovo arrivo negli ultimi giorni di mercato invernale.