Lazio, Stadio Flaminio: entro giugno via alla Conferenza dei Servizi

Via entro i primi di giugno alla Conferenza dei Servizi per lo Stadio Flaminio. La Lazio sogna la sua nuova casa e ora i tempi per renderla una realtà sembrano davvero maturi. Al Comune di Roma, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, inizieranno nelle prossime settimane i lavori dell'organo il cui giudizio sarà dirimente per la realizzabilità o meno dell'opera. Si tratta di un passaggio chiave di tutto l'iter. Se arriverà il via libera al progetto presentato dalla società biancoceleste, il rifacimento dello stadio potrà partire. Al momento, quella messa sul tavolo da Lotito è l'unica proposta di riqualificazione in ballo per l'impianto, da momento che la stessa Conferenza ha respinto nelle scorse settimane il progetto concorrente della Roma Nuoto.

La bozza del piano della Lazio prevede una riqualificazione architettonica per la rivalorizzazione dell'intero quartiere. Sarebbero prevvisti interventi sulle aree verdi circostanti e sulla viabilità per trovare delle soluzioni condivise ed evitare di congestionare una zona di fatto centrale a Roma, come quella del Flaminio. Parcheggi, trasporto pubblico e compatibilità urbanistica i nodi su cui esiste un confronto costate tra il club e il comune di Roma. Le istituzioni capitoline hanno peraltro già più volte confermato la piena disponibilità a valutare con attenzione il progetto della Lazio.