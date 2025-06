Lazio, Taty cercato in Premier e in Liga: ecco chi può arrivare se parte l'argentino

Castellanos può salutare la Lazio in estate. La notizia la riporta oggi il Corriere dello Sport, secondo cui il centravanti argentino avrebbe parecchie richieste sia dalla Premier League, sia dalla Liga. In biancoceleste quest'anno ha segnato 14 gol tra campionato e coppa e le sue prestazioni non sono passate inosservate anche all'estero. La società biancoceleste considera tutti sul mercato, a patto di ricevere la giusta offerta. Ecco perché non c'è una preclusione ad una eventuale partenza dell'argentino. Lotito e Fabiani valuteranno le offerte, qualora arrivassero e intanto si ragiona già su quale potrebbe essere il sostituto del Taty.

VECCHIO OBIETTIVO - Il preferito è Fotis Ioannidis, del Panathinaikos. Greco, classe 2000, già cercato dalla Lazio l'estate scorsa. Il club di Atene però chiedeva una cifra troppo alta per il cartellino. Il centravanti ellenico è rimasto quindi in patria a giocare, anche se avrebbe voluto cercare il salto di qualità per la sua carriera. Dopo una stagione da 23 gol, quest'anno non si è ripetuto, fermandosi a 11. Quest'estate però i greci potrebbero essere costretti alla cessione visti gli stringenti paletti economici che la Uefa impone ai conti dei club. Motivo per cui la Lazio potrebbe tentare un nuovo assalto, anche se difficilmente si partirà da meno di 20 milioni complessivi per la trattativa.

ALTERNATIVE - Altri profili tenuti d'occhio sono il 22enne nigeriano Rafiu Durosinmi del Viktoria Plzen, che la Lazio ha affrontato agli ottavi di Europa League. Costa molto meno (intorno ai 9 milioni) e proprio in occasione della sfida europea in Repubblica Ceca c'è già stato un incontro con il suo agente mesi fa. Dalla Francia poi è spuntato l'interesse per Arnaud Kalimuendo del Rennes. 17 gol in Ligue 1 quest'anno. Anche lui ha 22 anni, ma costa circa 20 milioni di euro. Occhio pure a Mihailo Ivanovic del Millwal: ventenne con 12 reti in Championship (serie B inglese) in questa stagione.