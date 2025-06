Lazio, Tchaouna ai saluti: accettata l'offerta del Burnley per il francese

Tchaouna e la Lazio, un amore mai sbocciato e comunque già finito. L'ala francese, arrivata in biancoceleste un anno fa dalla Salernitana per 8 milioni di euro, è al passo d'addio: Lotito e Fabiani, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina, avrebbero accettato l'offerta del Burnley e si attende ora solo l'ufficialità dell'affare. La prima uscita del mercato biancoceleste si va dunque concretizzando.

Ai biancocelesti andranno 14 milioni di euro più 3 di bonus (non tutti facili da raggiungere però): una cifra che consente anche al club di mettere a bilancio una plusvalenza per il cartellino del calciatore. Dettaglio non irrilevante considerando le poche risorse a disposizone della società senza neanche gli introiti garantiti dalla partecipazione alle competizioni europee. Tchaouna nella stagione agli ordini di Baroni ha realizzato solo due gol e un assist tra campionato e coppe e deluso le aspettative che c'era sul suo talento. Il classe 2003, attualmente impegnato con la nazionale francese Under 21, non ha neanche lasciato il segno nei cuoi dei tifosi. Anzi, nei mesi scorsi non gli hanno neppure risparmiato più di qualche critica per lo scarso impegno dimostrato in campo e per qualche ammiccamento inopportuno ad alcuni rivali. Lo stesso calciatore, dopo aver visto saltare a gennaio il suo passaggio al PSV Eindhoven, dove sapeva che avrebbe avuto più spazio, non è più stato particolarmente entusiasta di continuare la sua avventura a Roma. Si prospetta quindi una separazione senza grossi rimpianti per ambo le parti.