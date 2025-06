Lazio, Tchaouna verso la Premier: offerta da 15 milioni. Fabiani: "Stiamo valutando"

Loum Tchaouna è tra le delusioni più grandi della scorsa stagione della Lazio. Arrivato dalla Salernitana per 8 milioni di euro, il talento francese, di origine Ciadiana, attualmente impegnato con la nazionale transalpina under 21 all'europeo, non è mai riuscito a esprimersi al meglio in biancoceleste. Appena 2 gol e un assist sotto la guida di Baroni tra Serie A ed Europa League. A gennaio sembrava già pronto a salutare la capitale, ma alla fine rimase perché la società era convinta che potesse ancora avere possibilità di mettersi in mostra nella seconda parte dell'anno. Non è stato così e ora l'addio è praticamente certo.

Su di lui c'era il PSV in pressing, ma ora gli olandesi sono stati battuti sul tempo dagli inglesi del Burnley che hanno messo sul tavolo un'offerta da 15 milioni di euro complessivi per il prestito con obbligo di riscatto. La cifra che accontenta le richieste della Lazio che, ha ammesso il ds Fabiani, sta pensando di accettare. "C’è qualche richiesta per il ragazzo - ha dichiarato il direttore sportivo biancoceleste ai microfoni di #Nonsolomercato, su Rai 2 - ma noi stiamo facendo valutazioni a 360 gradi". Con il rinnovo di Pedro e il passaggio stabile al 4-3-3 che Sarri prevede di effetturare, al momento la Lazio ha sovrabbondanza nel reparto delle ali. Zaccagni, Isaksen e Noslin completano il pacchetto. Quindi la cessione di Tchaouna permetterebbe al club di fare cassa (insieme alle cessioni degli esuberi che la società conta di piazzare al più presto) per poi pensare agli innesti che servono a Sarri, in particolare a centrocampo.