Lazio, tutto da scrivere il futuro di Pellegrini e Tavares: con Sarri cambia lo scenario

Cambio di scenario per il futuro di Nuno Tavares e Luca Pellegrini. I due terzini sinistri della Lazio, come pure gli altri colleghi di reparto Marusic, Hysaj e Lazzari, sembravano essere tutti in bilico se non addirittura con le valigie pronte in estate. Ora invece con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina il futuro in particolare dei due mancini può essere riscritto. Sarri vuole valutare da vicino tutti gli uomini della rosa prima di dare indicazioni alla società su dove e come intervenire. E visto che proprioPellegrini - che con l'eventuale permanenza di Baroni sarebbe senza dubbio andato via - era stato uno degli acquisti avallati da Sarri due anni fa, sembra probabile che ora il suo futuro possa tingersi ancora di bianccoceleste.

Questo almeno è quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina. Per Tavares invece decisiva sarà la sua capacità di adattarsi ai movimenti di linea e di reparto che chiede il tecnico toscano. La disciplina tattica è fondamentale nel 4-3-3 di Sarri. Il suo riscatto dall'Arsenal è stato già pagato (5 milioni) e la sua stagione, al netto dei problemi fisici che lo hanno frenato soprattutto nella seconda parte dell'anno, è stata comunque positiva in termini di rendimento. Infatti non mancano le squadre interessate all'acquisto e la società era pronta ad ascoltare le offerte. Ora però è tutto in stand-by: l'ultima parola sul futuro di Nuno-express, come lo hanno soprannominato i tifosi, spetterà al Comandante.