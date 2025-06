Lazio, ufficiale il rinnovo di Pedro

Con un comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali, la Lazio ha reso noto il rinnovo del contratto di Pedro per un altro anno, fino alla fine di giugno 2026. Lo spagnolo ex Barcellona e Chelsea tra le altre viene da una delle sue migliori stagioni in termini realizzativi, in cui ha segnato 14 goal (10 in Serie A e 4 in UEFA Europa League) e servito 5 assist per i compagni - sempre considerando tutte le competizioni.

IL COMUNICATO - "La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Pedro Rodríguez, che resterà in maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026. Campione del mondo e d’Europa, vincitore di tutti i principali trofei internazionali per club, Pedro ha saputo rappresentare in campo e fuori i valori di esperienza, equilibrio e dedizione. Con la maglia della Lazio ha collezionato 176 presenze e 34 reti, diventando un punto di riferimento per il gruppo squadra. Il rinnovo si inserisce in una logica di continuità e concretezza: l’esperienza e l’affidabilità di Pedro saranno risorse fondamentali per affrontare con solidità la prossima stagione" si legge nella nota diffusa dal club biancoceleste attraverso il proprio sito. Rinnovo annunciato anche attraverso i social della Lazio: "Alcune storie sono destinate a non finire mai. La leggenda continua".

CON SARRI - Il rinnovo del classe '87 potrebbe anche essere stato facilitato dal ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio: l'attaccante spagnolo infatti ha condiviso molto con il tecnico toscano, sia con la formazione capitolina che con il Chelsea, e in generale è tra i giocatori più utilizzati dallo stesso Sarri nel corso della sua carriera da allenatore.