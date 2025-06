Lazio, ufficiale: il Wolfsburg riscatta di Vavro, ecco quanto incassano i biancocelesti

Denis Vavro sarà riscattato dal Wolfsburg. L'ex difensore della Lazio, passato nel 2022 al Copenhagen e quest'anno in prestito al club tedesco, farà in questo modo felici le casse del club biancoceleste. Al momento della sua cessione, tre anni fa, per 4,5 milioni di euro, i club si accordarono anche per una percentuale su una futura rivendita, pari al 10%. Le cifre dell'accordo tra i danesi e i tedeschi non sono ancora note (secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di 2,5 milioni di euro), ma la notizia del riscatto del giocatore è già stata ufficializzata dallo stesso club.

Il direttore sportivo del Wolfsburg, Sebastian Schindzielorz, si è espresso così sulla permanenza di Vavro: "La mentalità di Denis lo rende un giocatore incredibilmente importante per noi. Porta in campo un grande spirito combattivo e tanta passione. Ha continuato a crescere con noi e si è rapidamente affermato come un giocatore chiave nella nostra difesa. In questo contesto, abbiamo deciso di esercitare l'opzione e ingaggiare Denis a titolo definitivo. Siamo lieti che continuerà a far parte del nostro percorso. Il club ha riposto in me grande fiducia fin dal primo giorno. A Wolfsburg ho trovato un ambiente che mi ha arricchito moltissimo, sia dal punto di vista sportivo che personale. Sono ancora più entusiasta di poter indossare questa maglia in futuro. Continuerò a dare il massimo per aiutare la squadra e raggiungere i nostri obiettivi per la prossima stagione".