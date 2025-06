Lazio, un club di A ha chiesto informazioni per Cancellieri

Matteo Cancellieri non sarà riscattato dal Parma. Salvo sorprese, l'esterno d'attacco, classe 2002, di proprietà della Lazio, tornerà quindi a Formello riunendosi al gruppo squadra. Resta però uno degli elementi in esubero che il club vorrebbe piazzare altrove per liberare risorse importani per il mercato. Se non si trovassero soluzioni adeguati, Sarri potrebbe anche valutare la possibilità di tenerlo in rosa come alternativa, ma questo scenario non è quello più gradito in casa Lazio. Ecco perché la dirigenza è disposa ad ascoltare tutte le proposte che arriveranno, essendo il ragazzo comunque un pezzo appetibile sul mercato.

E qualcuno che sta già bussando alla porta di Formello in effetti già c'è. Si tratta del Cagliari che nelle ultime ore ha chiesto informazioni sul cartellino del calciatore, la cui valutazione di base si aggiro intorno ai 4,5 milioni di euro. La scorsa stagione Cancellieri ha trovato continuità in maglia ducale con 27 presenze e 3 gol. L'anno prima a Empoli era andato ancora meglio, con 4 gol e 3 assist in A. Alla Lazio invece, dove era arrivato nell'estate del 2022, acquistato per 8,5 milioni di euro, non è mai riuscito ad imporsi. Anche per questo per lui questa volta la società cerca una solizione a titolo definitivo.