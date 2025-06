Lazio, una delegazione ai funerali di Eriksson. Enrico Lotito: "La sua eleganza era impareggiabile"

Una delegazione della Lazio ha presenziato oggi ai funerali di Sven Goran Eriksson. L'ex allenatore biancoceleste, Campione d'Italia nel 2000, si è spento il 26 agosto scorso. Le esequie si sono tenute a Torsby con la partecipazione commossa di tanti che nella sua vita lo hanno amato e ammirato per la sua carriera. A rappresentare la società con la quale alla fine degli anni '90 ha vinto il maggior numero di titoli c'erano il direttore generale Enrico Lotito (figlio del presidente Claudio Lotito) e il dirigente Alberto Bianchi.

"Siamo commossi ed allo stesso tempo onorati di essere qui nel paese del tecnico più vincente della storia della Lazio.- ha detto Enrico Lotito, le cui dichiarazioni sono state diffuse tramite il sito ufficiale del club biancocelete - Il Club, in primis il Presidente, ha voluto fortemente che presenziassimo alle esequie non solo di un professionista esemplare, ma di uomo speciale dall’eleganza impareggiabile. Abbiamo portato la maglia che abbiamo mostrato in occasione della commemorazione di Eriksson nella gara con il Milan, tutto il mondo sa quanto il popolo laziale abbia amato Sven". A maggio scorso, l'ex allenatore era stato ospite all'Olimpico per prendersi l'abbraccio di tutto il pubblico laziale. In giro per il mondo, diversi altri club gli hanno tributato omaggi simili. Per sua stessa ammissione però la Lazio è la squadra che più di tutte le altre allenate gli è rimasta nel cuore. Sentimento peraltro ricambiato dalla tifoseria che già da tempo lo ha elevato tra i propri idoli leggendari e indimenticabili.