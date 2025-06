Lazio, Vecino e la nostalgia di casa: possibile addio a fine anno

Matias Vecino pensa al ritorno in Uruguay a giugno. Lo scrive oggi Il Messaggero, spiegando che il centrocampista della Lazio, che a fine stagione vedrà estinguersi il proprio contratto con i biancocelesti, ha nostalgia di casa. A Roma si trova bene e in questo avvio di stagione, nella nuova squadra di Baroni, si sta ritagliando un ruolo importante. Le sue qualità sono molto apprezzate dal tecnico, anche se l'età inizia a farsi sentire, in particolare per giocare in un ruolo particolarmente dispendioso come il suo, e per questo è necessario gestirlo. Lui ha già rinunciato alla Nazionale, per concentrarsi al massimo sugli impegni col club. L'idea però di ritornare in patria, una volta concluso il rapporto con i biancocelesti, si sta facendo sempre più strada nella mente del centrocampista classe '91.

Lo ha già accennato Vecino alla società. E infatti a Formello stanno già ragionando su come sostituirlo. Ma soprattutto, quando farlo. Sempre secondo il Messaggero infatti la dirigenza della Lazio starebbe valutando l'ipotesi di anticipare già a gennaio l'arrivo del sostituto dell'uruguayano. L'agente Giuffredi ha spento le voci che rimbalzavano da qualche giorno circa un possibile nuovo tentativo dei biancocelesti col Napoli per Folorunsho, ma quello dell'ex primavera laziale non è l'unico nome in ballo. Sotto la lente di ingrandimento della talent room della Lazio c'è Adrian Zeljkovic, 22enne sloveno dello Spartak Trnava, che costerebbe intorno ai 5 milioni. Un po' più alta invece la valutazione di Reda Belahyane, del Verona. Gli scaligeri però vorrebbero trattenerlo fino a giugno. Monitorato anche il diciannovenne portoghese, Gustavo Sà, talento emergente del Famalicão.