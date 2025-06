Lazio, voci dall'Inghilterra: il Manchester UTD ha messo gli occhi su Mandas

Christos Mandas ha attirato l'attenzione del Manchester United nell'ultimo mese e mezzo. La notizia arriva direttamente dall'Inghilterra: ha riportarla è il sito unitedinfocus.com. I Red Devils per l'anno prossimo cercano un sostituto di Bayindir e uno dei profili tenuti d'occhio è proprio quello dell'estremo difensore greco della Lazio, che dall'11 marzo scorso sta sostituendo l'infortunato Provedel.

INVESTIMENTO - Il classe 2001, arrivato a Formello l'estate scorsa dall'OFI Creta per 1 milione di euro, ha totalizzato 10 presenze quest'anno tra campionato e Coppa Italia. Proprio in quest'ultima competizione ha esordito in biancoceleste, a gennaio scorso, nel derby contro la Roma, tenendo pure la porta inviolata. In totale i clean sheet sono stati 5 fin qui. La Lazio vorrebbe puntare forte su di lui per il futuro e in estate potrebbe valutare l'ipotesi di mandarlo in prestito per fare esperienza con maggior continuità. Lo United però in realtà, secondo le voci che arrivano da oltremanica, starebbe pensando invece a un investimento di medio-lungo termine. Dalle parti di Formello per questa estate quasi nessuno è considerato incedibile e per questo Lotito ascolterà ogni proposta, ma l'impressione è che servirà trattare parecchio per trovare un punto d'incontro e concretizzare l'eventuale operazione.

PROVEDEL - Tra l'altro non è neanche la prima volta che il Manchester United guarda in casa biancoceleste per un portiere. Già nei mesi scorsi Provedel sembrava essere finto nel mirino del club inglese. Il recente rinnovo firmato dal numero 94 con la Lazio ha di fatto stroncato sul nascere tutte le voci. Al netto di offerte mostruose, sarà ancora lui a difendere la porta dei capitolini l'anno prossimo. Chi ci sarà alle sue spalle come vice invece sarà tutto da vedere.