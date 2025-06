Laziomania: flop totale e disastro annunciato, paga solo Baroni. Il Napoli 'smaschera' la mediocrità di Lotito

Il tempo è galantuomo. Il verdetto del campo l’emblema di un ‘progetto’ costruito su fondamenta eufemisticamente inconsistenti. Un dejà-vu. Un film in onda da 21 anni. Un ‘anno zero’ costante. Ripartire ogni volta da zero, promesse e proclami per poi ritrovarsi a (non) spiegare di fronte a risultati che rappresentano la fotografia di una gestione che necessita riflessioni profonde e qualche mea culpa, ma non solo di facciata e a parole. Con l'ennesimo ridimensionamento all'orizzonte. Chi pagherà? Probabilmente l'allenatore, Marco Baroni. L'ennesimo tecnico a finire nel tritacarne mediatico per colpe - anche e principalmente - non sue.

Dopo quasi dieci anni, la Lazio conclude la stagione fuori dall’Europa. Settima in classifica. Basterebbe questo, i puri numeri e risultati, per giudicare la stagione della squadra biancoceleste. Quattro mesi di buon livello prima di un vertiginoso crollo in cui i limiti dell’allenatore e soprattutto scelte societarie sul mercato molto discutibili hanno contribuito a un risultato finale che rappresenta quanto temuto da gran parte della critica e dei tifosi biancocelesti la scorsa estate, quando aleggiava il più totale scetticismo. Uno scenario previsto, insomma.

“Quello di Marco Baroni è stato un lavoro straordinario, un lavoro di squadra. Alla vigilia nessuno poteva prevederlo, mentre oggi abbiamo dieci undicesimi che fanno parte delle rispettive nazionali. Significa che c'è stata una crescita a 360 gradi e per noi è motivo di grande orgoglio, significa che si è fatto qualcosa di molto positivo”. Sono queste le dichiarazioni del direttore sportivo Angelo Fabiani nel pre-gara contro il Lecce. Ci si chiede, dunque, quali fossero davvero le ambizioni e le previsioni della società ai nastri di partenza se i giudizi a 90 minuti dal termine raccontavano di un ‘lavoro straordinario’ e ‘di difficile previsione’. Giudizio che non può essere scalfito da una sconfitto alla 52esima gara stagionale e che, a rigor di logica, dovrà trovare conferme nei fatti sulla decisione che il club prenderà sul tecnico...

Cala il sipario. La stagione della Lazio si chiude con la sconfitta contro il Lecce all’Olimpico, che non solo annulla ogni speranza di Champions League ma tiene fuori da ogni competizione europea la formazione biancoceleste nella prossima stagione. Niente coppe, nemmeno quella può povera e meno prestigiosa, la Conference League. Una conclusione che fotografa ‘perfetta’ i gravissimi limiti e gli errori di una dirigenza che dimostra di non essere all'altezza. Perché al netti di proclami vari e parole portate via dal vento, i numeri sono impietosi.

La Lazio chiude l’annata con un pugno di mosche in mano e con molto più di una semplcie sensazione di non essere stata all’altezza in tante occasioni di certi palcoscenici. Scelte di mercato, gestione della rosa da parte dell’allenatore e prestazioni mediocri di squadra e di alcuni singoli, oltre ai limiti di la squadra che non ha saputo correggere (come nel caso dei goal subiti in avvio di tempo) hanno condotto ad un finale di stagione che non si può definire in altro modo se non fallimentare.

Paradossale se si pensa alle dichiarazioni a più riprese, arrivate anche nei giorni scorsi, del presidente Claudio Lotito, che ha più volte ribadito i propri meriti per aver scelto Baroni, e del direttore sportivo Fabiani, che anche ieri sera ha elogiato il lavoro di un tecnico il cui bilancio al termine della stagione non può che essere negativo.

Non bisogna certamente dimenticare il cammino in fin dei conti positivo in Europa League, con i rigori ai quarti a decretare l’eliminazione della Lazio, mentre quello un po’ meno positivo in Coppa Italia con il grande successo sul Napoli ora campione d’Italia poi vanificato dalla sconfitta di San Siro contro un’Inter in versione ‘B’, per concentrare le forze su campionato e Champions League. Ma il risultato finale racconta di una Lazio settima in Serie A e fuori dalle Coppe, oltre alla doppia eliminazioni nelle coppe che ha lasciato un po' di amarezza. Il valore della rosa molto spesso non produce il risultato sperato sulla carta e questo fattore è stato determinante per la Lazio per restare in corsa per la Champions League fino all’ultima giornata. Certamente le annate negative di Milan e Juventus hanno favorito dal punto di vista della classifica il cammino dei biancocelesti, che però non hanno saputo sfruttare le difficoltà di avversarie ben più quotate per portare a casa un risultato inaspettato quanto storico. Un fattore che però non deve nascondere i limiti della rosa della Lazio, non all'altezza di avversarie molto più preparate ad affrontare i vari impegni.

Al fischio finale della partita numero 52 della stagione è tempo di tracciare bilanci. I timori e le perplessità evidenziate a più riprese da più parti (anche qui) la scorsa estate su quella che sarebbe stata la stagione della Lazio trovano ampissime conferme ora, nel momento in cui è necessari fare valutazioni approfondite e tirare le somme. Una rosa allestita con più scommesse che certezze, soprattutto nel reparto avanzato, dove pilastri tecnici e carismatici del calibro di Ciro Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto sono stati sostituiti con calciatori in rampa di lancio, che non sono riusciti a reggere il salto da piazze medio-piccole alla Lazio. Intuizioni che non si sono rivelate vincenti, tutt'altro, come nel caso di Noslin e Tchaouna, ma anche Dele-Bashiru e Ibrahimovic, scelte che hanno pesato sul rendimento della squadra.

Se da una parte Marco Baroni ha inizialmente svolto un grande lavoro - nella sua prima stagione in una big e in una piazza come quella biancoceleste -, dall’altra il tecnico toscano ha evidenziato criticità nella gestione della rosa, soprattutto nelle seconde linee, fondamentali nelle rotazioni per affrontare il triplo impegno settimanale e le gare ogni tre giorni. In primavera le colpe del tecnico sono apparse evidenti, con le critiche dell’ambiente e i dubbi dela dirigenza che hanno confermato la difficoltà di Baroni e hanno piano piano allontanato la squadra dall’obiettivo Champions. A tutto questo aggiungiamo una gestione non all'altezza degli infortuni e dei rientri, superando ampiamente la soglia di 20 stop stagionali con alcuni che hanno pesato - e non poco - sulla stagione e i risultati, come nel caso di Tavares e Castellanos.

A spingere ad attente riflessioni in tema di bilancio finale è non solo il settimo posto maturato al termine della Serie A ma anche quanto accade a pochi chilometri di distanza. Il Napoli conquista il secondo scudetto in tre anni, il quarto della sua storia, e salta all’occhio la differenza evidente tra il modus operandi delle due proprietà Lotito e De Laurentiis e la visione imprenditoriale. Entrambi hanno vinto sei titoli da quando guidano le due società, ma con la differenza (non di poco conto) che il Napoli ha conquistato due Scudetti e una partecipazione quasi costante alla Champions League. E punta ancora ad alzare l’asticella, come dimostra la trattativa in dirittura d’arrivo con De Bruyne. Il presidente partenopeo ha palesato di aver compreso gli errori commessi dopo lo Scudetto di due anni fa con Spalletti e la scorsa estate è andato a prendersi il miglior allenatore italiano (lo dicono i fatti, è l’unico ad aver vinto il titolo con tre squadre diverse) e assecondandolo sul mercato con investimenti onerosi, ma che hanno prodotto risultati sportivi ed economici. Un esempio di imprenditorialità mirata ad un guadagno maggiore attraverso il successo sportivo.

Un concetto diametralmente opposto a quanto espresso dal presidente Lotito in un’intervista rilasciata nel 2009 alla Gazzetta dello Sport, in cui pronunciò la frase “Lo Scudetto produce solo danni, puntiamo ad altri trofei”. Un mantra confermato nel corso di oltre un ventennio, in cui sono arrivate tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Troppo poco per una piazza come quella della Lazio, che vuole tornare a sognare e si ritrova puntalmente a fare i conti con ambizioni diverse rispetto a quelle desiderate. E il caso Napoli rappresenta la fotografia perfetta di quel progetto imprenditoriale che in casa Lazio è pura utopia.

Proprio come i proclami, ora ci si attende le parole e il mea culpa di chi non perde occasione per sottolineare i propri meriti e latita quando il campo emette giudizi e in alcuni casi sentenzia il fallimento sportivo, come nella nefasta notte dell’Olimpico di ieri. E magari anche scelte drastiche, prese di coscienza e responsabilità per l’ennesimo naufragio di quello che definire progetto è quasi utopistico. Di sicuro ci sarà l'ennesimo ridimensionamento. La Lazio dovrà ripartire ancora una volta da zero. Ricostruire, proprio come un anno fa. Come praticamente tutti gli anni. Accompagnata dalla narrativa - ormai poco credibile - della rinascita e delle buone e ambiziose intenzioni. Giù la maschera. Il re è nudo. 21 anni di mediocrità e qualche sussulto fotografano una vera e propria scelta. Chi vuole vincere e crescere, lo fa. Napoli docet.