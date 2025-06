Laziomania: Sarri scelta di ambizione e cuore, è la garanzia sul mercato. Lotito e Fabiani, tempismo e una missione

“Il popolo laziale è qualcosa di particolare. Ti entra dentro la pelle dopo un po’”. E a giudicare dal consenso in suo favore,. L’ufficialità delsulla panchina biancoceleste ha riacceso a dismisuradi una piazza disillusa dopo l’ennesima stagione negativa, conclusa fuori con un piazzamento in Serie A dalle coppe europee.

C’era un solo nome per poter riportare euforia nella stragrande maggioranza dei tifosi biancoceleste ed era proprio quello di Maurizio Sarri. I primi rumors hanno subito riscontrato pareri favorevoli di una piazza che torna a vedere la luce affidandosi al ‘Comandante’ in un’annata in cui bisognerà ricostruire con un nuovo ciclo e un progetto tutto nuovo da affidare all’allenatore toscano.

Dopo la grande delusione per un finale di stagione amaro, con l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bodo/Glimt ai rigori ai quarti di Europa League e il settimo posto che costringe i biancocelesti a stare fuori dalle coppe europee nella prossima stagione, il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani si sono mossi con tempismo perfetto per convincere Maurizio Sarri a sposare nuovamente il progetto biancoceleste, a quattordici mesi di distanza dalle dolorose dimissioni che hanno segnato la fine della usa prima gestione.

Un amore mai nascosto. Un rapporto viscerale, vero e genuino, proprio come il tecnico toscano, che più volte ha rimarcato i suoi sentimenti nei confronti della Lazio e del popolo biancoceleste. “Se la vivi da dentro, la lazialità ti invade” aveva dichiarato lo stesso Sarri in una conferenza stampa. Parole al miele di un uomo schietto, che nel bene e nel male non ha mai utilizzato mezzi termini. Un amore corrisposto da un popolo che è in trepidazione per il ritorno del ‘Comandante’ in panchina. Sarri rappresenta la garanzia per i tifosi della Lazio in termini di progetto, molto più di tante parole e promesse da parte di proprietà e dirigenza.

Il ritorno del tecnico toscano è sinonimo di ambizione e progettualità, ma soprattutto di permanenza dei big e della volontà della società di investire sul mercato e puntare al salito di qualità. Sarri e il Sarrismo hanno scritto la storia recente del calcio italiano e della Lazio, con il tecnico che ha riportato i biancocelesti al secondo posto in Serie A e in Champions League. Un profilo d’alto livello con filosofia e identità chiare, ma soprattutto una garanzia dal punto di vista tecnico in termine di scelte di mercato in entrata e in uscita, capace di attirare di giocatori d’alto livello e convincerli a sposare il progetto del club e la sua filosofia di calcio.

Una scelta azzeccata sotto ogni punto di vista da parte del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Fabiani, che ora hanno la sola responsabilità - non da poco - di assecondare le scelte del tecnico e allestire una rosa per consentire a Sarri di esprimere al meglio il suo calcio. Un colpo sensazionale da parte della società, che batte la concorrenza agguerrita di Atalanta e Fiorentina e riporta nella Capitale il tecnico toscano convincendolo in pochi giorni e dimostrando di volerlo fortemente e di volergli affidare la rinascita della squadra.

La stagione senza coppe europee può essere un grande vantaggio per il nuovo corso di Maurizio Sarri, un tecnico ‘vecchia scuola’ che ama ‘chiudersi’ nel centro sportivo di Formello e lavorare sul campo con la propria squadra. Ecco, la mancata qualificazione alle coppe europee può essere trasformata da delusione in opportunità per recitare un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato di Serie A.

Con il ritorno di Sarri, si chiude dopo appena una stagione l’avventura di Marco Baroni sulla panchina della Lazio. Un percorso fatto di luci e ombre e un finale da dimenticare che però non cancella l’enorme lavoro fatto dal tecnico toscano. Arrivato in un momento difficile, con la partenza di alcuni big e un clima di generale insoddisfazione, è diventato presto un parafulmine. L’inizio convincente sia in campionato che in Europa ha aumentato le aspettative, prima di errori di gestione e inesperienza: le scelte sbagliate sulle liste, il derby d’andata e le sconfitte pesanti contro Inter e Bologna, le poche rotazioni che hanno portato inevitabilmente la squadra in deficit di ossigeno ed energie e una fase difensiva, insieme a dei blackout mentali ricorrenti, soprattutto nei primi minuti dei due tempi, e a un rendimento casalingo da zona retrocessione. Fattori che hanno contribuito a un brusco rallentamento nella seconda parte di stagione e che hanno portato al naufragio finale. La sconfitta con il Bodo e l’ultima giornata di campionato hanno definitivamente segnato la fine del suo percorso, che probabilmente era già deciso.

Me se sul piano sportivo Baroni ha evidenziato alla lunga i suoi limiti, dall’altra, resta l’aspetto umano. Il tecnico toscano ci ha sempre messo la faccia, anche quando le sue erano colpe di gran lunga minori rispetto a quelle di altri, e che ha dimostrato grande feeling con la piazza e correttezza rinunciando ai soldi del contratto. Ora le strade si separano, ma resterà il ricordo di una buona prima parte di stagione in campionato e della cavalcata con il primo posto nella fase campionato di Europa League.

Il presente e il futuro della Lazio si chiama Maurizio Sarri. La piazza biancoceleste ora attende le prime mosse di mercato e l’arrivo dell’allenatore a Formello. Un’ambiente in fibrillazione e una società che lancia, finalmente, una risposta forte e decisa alle critiche, rilanciando le ambizioni. “Voglio chiudere alla Lazio” aveva dichiarato Sarri, svelando il sogno di allenare la squadra biancoceleste al nuovo Flaminio da intitolare a Maestrelli. Un desiderio suo e di tanti laziali. Un progetto che speriamo possa concretizzarsi al più presto. Il presente lo rivede al timone della squadra. I laziali si affidano a lui, ora il presente e il futuro della Lazio è nelle sue mani. Una storia d’amore bellissima, fatta di un brusco e doloroso addio e di un dolce ritorno, in attesa di scrivere nuove pagine insieme. Bentornato Comandante!