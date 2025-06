Le motivazioni di Cagliari e Como: per cosa possono spingere le avversarie Scudetto di Napoli e Inter

L'ultima giornata di Serie A mette Napoli e Inter davanti a due partite sulla carta non impossibili contro Cagliari e Como, già salve: il pronostico vorrebbe due vittorie di azzurri e nerazzurri, e quindi lo Scudetto nelle mani dei campani, ma fare i conti senza l'oste, da che mondo è mondo, è sconsigliabile. Ci sono due partite da giocare e due avversari da battere, entrambi con delle motivazioni che non saranno impellenti come quelle di chi si deve salvare, ma esistono e sono tangibili.

CAGLIARI - Sicuramente più numerose quelle del Cagliari, che si è posto l'obiettivo di difendere il quattordicesimo posto da un'eventuale vittoria del Verona ad Empoli. I "napoletani" Caprile (in prestito dagli azzurri) e Gaetano (napoletano di nascita) non saranno della partita a causa dei rispettivi infortuni, mentre il difensore Gabriele Zappa e il presidente Tommaso Giulini faranno valere rispettivamente il suo passato nelle giovanili dell'Inter e la sua fede nerazzurra. Piccoli, il centravanti arrivato la settimana scorsa in doppia cifra, ha lanciato il guanto di sfida: "Voglio dare tutto fino alla fine". Inoltre, tra le tifoserie di Cagliari e Napoli c'è una rivalità storica, accesa dallo spareggio retrocessione 1996/97 contro il Piacenza all'allora stadio San Paolo, dove i napoletani fecero il tifo per gli emiliani poi vincitori.

COMO - Il Como non ha posizioni da difendere: è decimo e decimo rimarrà con qualsiasi risultato contro l'Inter. Reina (ex Napoli, vorrà fare un favore ai suoi ex compagni)e Iovine, portiere e terzino destro, sono all'ultima gara in carriera e vorranno ricordarla con una vittoria, mentre il tecnico Cesc Fabregas ha annunciato il massimo impegno da parte dei lariani: "L'Inter è fortissima, ma proveremo a darle fastidio. L'obiettivo è sempre quello di giocare al meglio, fare tutto il possibile per provare a portare la partita a casa". C'è la possibilità di migliorare di un altro punto o di altri tre punti il record di punti per il club in Serie A, già stabilito in questa stagione. Un'ultima vetrina stagionale per il talento di Nico Paz e per le giocate di Caqueret, Perrone e Da Cunha che hanno animato un finale di stagione da applausi.