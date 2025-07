Reijnders è stato ceduto dal Milan al Manchester City l'11 luglio scorso per una cifra di circa 57,7 milioni di euro di base fissa. Calciomercato.com ha preso visione della struttura dei bonus che porteranno a un incasso potenziale di 70,7 milioni di euro

Lo scorso 11 giugno il Milan ha ufficializzato la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City dopo più di un mese di trattativa. Un addio doloroso sia per il club, che ha perso un centrocampista tra i più forti al mondo, sia per la tifoseria che aveva eletto l'olandese a beniamino indiscusso. Ma al di là di ogni considerazione legata al sentimento di frustrazione per aver salutato un giocatore così importante nei giorni successivi alla notizia è montata una polemica, soprattutto legata ai social, sulle cifre dell'operazione che, secondo un partito ben numeroso, non sono state all'altezza del valore del nazionale olandese.

OPERAZIONE DA 57,7 MILIONI DI BASE FISSA -Calciomercato.com ha preso visione di quelle che sono state le reali cifre dell'accordo: contrariamente a quanto emerso, il Milan ha incassato subito 57,7 milioni di euro ( e non 55). Il club rossonero ha lavorato a lungo sulla struttura dei bonus che potranno essere al massimo di 14 milioni di euro ( nonostante le opzioni superino tale cifra) e possono maturare fino al 2030, ovvero la scadenza del contratto che lega Reijnders al Manchester City.

STRUTTURA DEI BONUS - Nell'accordo firmato tra Milan e Manchester City sono previsti questi bonus: 5 milioni totali per la qualificazione alla Champions League, 1 milione di euro in caso di vittoria della Premier League, 1 milione di euro qualora Reijnders dovesse essere premiato come giocatore dell'anno in Premier League, 2 milioni in caso di vittoria del Pallone d'oro, 2 milioni in caso di vittoria della Champions League, 1 milione al rinnovo se resta fino al 20230, 1 milione al rinnovo se resta fino al 2031, 1 milione al rinnovo se resta fino al 2032 e 1 milione al rinnovo se resta fino al 2032. Ricordiamo che possono maturare un massimo di 14 milioni di bonus.

70,7 MILIONI GARANTITI - Un'importante dettaglio dell'accordo tra Milan e Manchester City riguarda il futuro di Reijnders: qualora dovesse essere ceduto prima del 2030 il club rossonero incasserebbe tutti i 14 milioni di bonus. Solo in due casi, molto difficili, il Diavolo rimarrebbe penalizzato ovvero che nel corso di questi 5 anni non si verificassero le condizioni per far scattare almeno una clausola relativa ai bonus o che il centrocampista venisse ceduto a parametro zero. In sostanza il Milan dall'operazione Reijnders incasserà una cifra complessiva di 70,7 milioni di euro dilazionati nei 5 anni a venire.