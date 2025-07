Leao resta al Milan. Hoeness: "Nessun margine per prenderlo al Bayern Monaco"

Il presidente onorario del club ha escluso che il portoghese possa trasferirsi in Germania

Il Bayern Monaco non prenderà Rafael Leao. Lo ha confermato Uli Hoeness, presidente onorario del club. Il portoghese resterà al Milan e inizierà il nuovo ciclo con Massimiliano Allegri. La prossima sarà la sua settima stagione con i rossoneri e l’obiettivo sarà rilanciarsi dopo un’annata deludente sia a livello personale che collettivo.

LE PAROLE DI HOENESS - “Un’offerta per Leao? No, assolutamente no”, ha dichiarato Hoeness ai microfoni dell’emittente bavarese Bayerischer Rundfunk. “Max Eberl (ds del Bayern, ndr) mi ha detto che ci sono stati contatti col Milan, ma non sono stati fruttuosi e di fatto non ci sono mai stati margini per arrivare a Leao”.

BARCELLONA SU DIAZ - Neanche il Barcellona ha in mente di acquistare Leao: dopo l’incredibile decisione di Nico Williams di rinnovare con l’Athletic Bilbao, i catalani hanno virato su Luis Diaz del Liverpool.