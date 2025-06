Lecce, accordo con il Leeds per la cessione di Krstovic: cifre, dettagli e cosa manca per chiudere. E la Roma...

Arriva un aggiornamento importante inerente alla situazione di Nikola Krstovic. Come viene riportato da Matteo Moretto, all’interno dell’ultimo video pubblicato su YouTube sul canale in italiano di Fabrizio Romano, l’attaccante del Lecce potrebbe davvero salutare il Salento e la Serie A, accasandosi in Premier League.

ACCORDO – Il Leeds, dopo aver acquistato Bijol dall'Udinese, ha infatti trovato un accordo verbale con la società pugliese per l’arrivo dell’attaccante montenegrino in Inghilterra. I due club hanno raggiunto l’intesa sulla base di un’operazione da 25/26 milioni di euro (bonus compresi). Una base di accordo verbale importante: per chiudere definitivamente l’affare., manca solo l’ok da parte di Krstovic. Il sì del calciatore non è ancora arrivato, anche perché preferirebbe restare in Italia e valutare altre proposte prima di accettare la corte del Leeds.

IL LECCE - In entrata il dirigente Pantaleo Corvino pensa all'attaccante portoghese Dany Mota Carvalho (classe 1997) del Monza, al centravanti spagnolo Kevin Carlos (classe 2001) del Basilea seguito pure dal Bologna, all'italiano Francesco Camarda (classe 2008) del Milan e all'esterno offensivo della Lazio, Matteo Cancellieri (classe 2002 ex Verona, reduce da un prestito al Parma) cercato anche dal Cagliari.

E LA ROMA… - E la Roma? Anche i giallorossi sono interessati a Krstovic, una pista monitorata con attenzione per l’attacco da regalare a Gasperini. È chiaro che l’interesse del Leeds può portare i capitolini a sondare altre strade come quelle che portano a Kalimuendo, Emegha e Lucca. Situazioni da monitorare con attenzione.